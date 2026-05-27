護理名師胡文郁接掌敏盛學院 攜手慈濟大學推AI沉浸護理

台灣護理教育與安寧療護重要推手胡文郁教授，正式出任敏盛健康福祉學院院長，並攜手慈濟大學推動AI沉浸式護理教育，導入AR、VR與智慧模擬技術，打造兼具科技、人文與臨床實務的新世代健康照護人才培育平台。

長年深耕護理教育、安寧療護與醫療人文領域的胡文郁，畢業於國立台灣大學護理學系，曾任台大醫院護理部主任、台大醫學院護理學系系主任，在推動台灣安寧療護制度、護理教育改革及護理品質提升上具有代表性地位，也是國內少數橫跨臨床、教育與政策領域的護理學者之一。

胡文郁教授這次加入敏盛醫療體系，除擔任敏盛醫療體系副總院長，也同步接任敏盛健康福祉學院院長，被外界視為敏盛集團強化「醫療、教育、科技整合」的重要布局。

她表示，面對高齡化社會、醫療數位化及AI浪潮，未來健康照護人才不能只具備傳統專業能力，更需整合科技應用、人文關懷與跨域合作能力，因此學院未來將朝「未來健康照護人才培育基地」方向發展。

敏盛健康福祉學院近年由敏盛醫療集團積極推動，結合醫療院所、長照、高齡照護及智慧醫療資源，發展健康照護與福祉教育，學院除聚焦護理與健康照護人才培育，也強調智慧醫療、AI科技應用、長照服務、高齡健康及醫療永續ESG等領域，希望建立與國際接軌的新型態健康福祉教育平台。

近期由慈濟大學護理學系主辦、敏盛綜合醫院與敏盛健康福祉學院協辦的「AI沉浸式教學於護理教育應用工作坊」，即成為雙方合作的重要指標。工作坊導入AI、AR／VR與情境模擬技術，內容涵蓋AI輔助教學設計、虛擬實境臨床模擬、智慧醫療應用及沉浸式學習體驗，吸引不少護理師、教師與學生參與。

胡文郁指出，傳統護理教育過去多仰賴臨床實習，但面對醫療現場快速變化與人力壓力，未來必須透過AI與沉浸式科技，讓學生在模擬環境中提前熟悉急重症照護、醫病溝通及跨團隊合作，提升臨床判斷與應變能力。

在敏盛醫療集團支持下，敏盛健康福祉學院目前也積極建置AR／VR沉浸式學習中心，將虛擬實境、擴增實境與智慧模擬技術應用於護理教育、急重症照護、長照訓練、安寧療護及醫病溝通等領域，打造少見結合AI科技與臨床實境的健康福祉教育場域。

敏盛健康福祉學院表示，未來將持續舉辦AI沉浸式護理教育工作坊、智慧醫療論壇、高齡健康福祉人才培育課程、國際護理教育交流及醫療永續ESG論壇，深化醫院、教育與科技跨域整合，培育具備科技能力、人文素養與國際視野的新世代健康照護人才。

正式出任敏盛健康福祉學院院長的胡文郁教授，立刻攜手慈濟大學推動AI沉浸式護理教育，導入AR、VR與智慧模擬技術，打造兼具科技、人文與臨床實務的新世代健康照護人才培育平台。圖／敏盛健康福祉學院提供

台灣護理教育與安寧療護重要推手胡文郁教授，正式出任敏盛健康福祉學院院長，同步接任敏盛醫療體系副總院長。圖／敏盛健康福祉學院提供