中原團隊導入遊戲體驗 航空城博物館變身大富翁
中原大學學生團隊與桃園航空城博物館「05警戒區」合作，以「遊戲化體驗」重新規劃動線，讓園區如同實體大富翁遊戲，親子遊客可透過擲骰子、蒐集卡片等活動，認識航空城歷史。
中原大學今天發布新聞稿指出，中原大學廣告行銷服務學習課程已連續開設20年，由中原大學企業管理系與商業設計系教師共同帶領，學生結合行銷、設計與田野調查，協助地方非營利組織與社會企業解決問題，今年共有4組學生團隊參與。
針對桃園復興區羅浮中學作為社區防災避難所的需求，中原大學學生團隊進入校園進行避難模擬與動線測試，重新設計平面圖、避難動線與空間標示，透過更直覺的箭頭與分區指引，降低災害發生時的混亂感，並設計結合NFC技術的隨身掛件與防災小卡，讓居民快速取得避難資訊。
另一組學生團隊則協助桃園航空城博物館「05警戒區」重新打造參觀體驗。
中原大學企管系學生廖欣琳提到，許多孩子在參觀中容易因文字內容艱深而失去興趣，因此團隊以「遊戲化體驗」重新規劃整體動線，將園區變成如同大型實體大富翁遊戲，親子遊客可透過擲骰子、答題與蒐集卡片等活動，認識航空城歷史與空軍文化。
面對孩子進圖書館意願下降的問題，中原學生團隊與桃園瑞埔國小及二手玩具圖書館協會合作，將閱讀結合任務挑戰、玩具互動與集點機制，讓圖書館變成具探索感的冒險場域，並加入電子榮譽榜與二手玩具扭蛋設計，提升持續參與的動機。
另一組中原學生團隊則與「Open House Taipei」合作，團隊透過實際參與及訪談發現，許多志工並非缺乏熱情，而是在有限培訓時間內，難以快速理解場域，團隊提出「尋鑰之旅」任務機制，透過蒐集冊、問答設計與徽章制度，讓志工從被動接收資訊轉為主動探索。
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