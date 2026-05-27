快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

中原團隊導入遊戲體驗 航空城博物館變身大富翁

中央社／ 台北27日電
中原大學學生團隊以遊戲化設計重新打造桃園航空城博物館體驗。（中原提供）中央社
中原大學學生團隊以遊戲化設計重新打造桃園航空城博物館體驗。（中原提供）中央社

中原大學學生團隊與桃園航空城博物館「05警戒區」合作，以「遊戲化體驗」重新規劃動線，讓園區如同實體大富翁遊戲，親子遊客可透過擲骰子、蒐集卡片等活動，認識航空城歷史。

中原大學今天發布新聞稿指出，中原大學廣告行銷服務學習課程已連續開設20年，由中原大學企業管理系與商業設計系教師共同帶領，學生結合行銷、設計與田野調查，協助地方非營利組織與社會企業解決問題，今年共有4組學生團隊參與。

針對桃園復興區羅浮中學作為社區防災避難所的需求，中原大學學生團隊進入校園進行避難模擬與動線測試，重新設計平面圖、避難動線與空間標示，透過更直覺的箭頭與分區指引，降低災害發生時的混亂感，並設計結合NFC技術的隨身掛件與防災小卡，讓居民快速取得避難資訊。

另一組學生團隊則協助桃園航空城博物館「05警戒區」重新打造參觀體驗。

中原大學企管系學生廖欣琳提到，許多孩子在參觀中容易因文字內容艱深而失去興趣，因此團隊以「遊戲化體驗」重新規劃整體動線，將園區變成如同大型實體大富翁遊戲，親子遊客可透過擲骰子、答題與蒐集卡片等活動，認識航空城歷史與空軍文化。

面對孩子進圖書館意願下降的問題，中原學生團隊與桃園瑞埔國小及二手玩具圖書館協會合作，將閱讀結合任務挑戰、玩具互動與集點機制，讓圖書館變成具探索感的冒險場域，並加入電子榮譽榜與二手玩具扭蛋設計，提升持續參與的動機。

另一組中原學生團隊則與「Open House Taipei」合作，團隊透過實際參與及訪談發現，許多志工並非缺乏熱情，而是在有限培訓時間內，難以快速理解場域，團隊提出「尋鑰之旅」任務機制，透過蒐集冊、問答設計與徽章制度，讓志工從被動接收資訊轉為主動探索。

航空城 團隊 博物館

延伸閱讀

暑假放下3C好好玩 新北育樂營千場活動即起報名

台南應用科大視傳系獲金點新秀3大獎 參賽團隊分享心得

教部推大專身心障礙生夏令營 藝術、科學助發掘潛能

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

相關新聞

文大樂齡大學結業式學員平均65歲 她喊「這一項」是最好的美容

文化大學樂齡大學共招收33名學員，日前舉辦首屆結業式，平均年齡65歲。不少學員是夫妻、姊妹一同結伴重回校園學習，許多樂齡學員也分享，這一年最大的收穫，不只是學習新知，更是重新找回對生活的熱情與期待。

AI當道 文組碩士還有價值嗎？網點另一條路：不是非要理科

高中選組時，未來生計發展是很重要的一項考量標準，尤其現在AI時代，彷彿讀理科才能生存，也讓許多文組生開始質疑，讀到文組碩士對未來究竟有沒有幫助？

崑科大陳采蘋9競賽獲獎、拿6次書卷獎 錄取中山環工所分享心得

崑山科大環境工程系畢業生陳采蘋以四年所學投入將有害物質轉化為可利用資源，研究成果累積9項競賽獲獎、連拿6次書卷獎，錄取中山大學環工研究所，要成為環保專才。

中山大學後醫首屆畢典 未來將投入偏鄉離島醫療

國立中山大學學士後醫學系今天舉辦第一屆畢業典禮，畢業生在取得醫師資格後，未來將投入偏鄉與離島醫療服務。教育部長鄭英耀致詞...

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

少子化衝擊大學生存，學校減招未能同步，導致高教傳統的校名辨識逐漸失準，衍生出學歷貶值隱憂。當校名不再是保證，未來將如何重新客觀評估學生能力、重新定義社會對人才的篩選標準？也有教授認為，未來的家長與學生會愈來愈精明，看穿「國立」這兩個字的表面價值。在這場高教轉型中，決定勝負的不是入學時的PR值，而是畢業時的業界實戰力與校友含金量。

提早接軌大一 大學推暑期先修課

多元入學已成為升大學主流管道，約七成五的學生在六月中就已錄取大學，無需等到八月。為了避免學生學科成績弱化，大學招聯會和國立中央大學執行先修課程資訊平台計畫，由十五所大學共同開設近卅門大學先修課，開放準大學生生先行修課；台大則是推出「大學數理預備課程試辦計畫」，鼓勵準大學生先自學，以對接大一專業課程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。