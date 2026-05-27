文大樂齡大學結業式學員平均65歲 她喊「這一項」是最好的美容

文化大學樂齡大學共招收33名學員，日前舉辦首屆結業式，平均年齡65歲。不少學員是夫妻、姊妹一同結伴重回校園學習，許多樂齡學員也分享，這一年最大的收穫，不只是學習新知，更是重新找回對生活的熱情與期待。

文大樂齡大學日前舉辦結業式，為學員披上學位袍，彷彿重返青春歲月。學生許善惠表示，比退休更精彩的事，就是重新學習。也有學員說，最好的美容，就是保持一顆永遠求學的心。

不少學員坦言，退休後生活重心逐漸縮小，但進入大學後，人生開啟新的篇章。有學員分享將每周上課視為「一日小旅行」，反而成為最期待的時光。

副校長盧文民親自頒發結業證書，他表示，本屆學員中，有許多夫妻、姊妹攜手走進校園，一起學習彼此陪伴，不僅增進家人間的感情，共同留下珍貴的人生回憶。透過樂齡大學的平台，大家從原本素不相識，到如今彼此關心、互相鼓勵，建立起深厚的同窗情誼。

文大樂齡大學的課程從樂齡運動、打鼓律動、植物手作、舞蹈體驗到DIY創作，活化身心也幫助學員重新建立生活節奏。有學員分享，退休後作息一度混亂，常常凌晨3點還未入睡，隔天又睡到下午，但開始上課後，生活逐漸恢復規律。

學員林賴純良表示，來到陽明山上課，不僅能呼吸新鮮空氣，也讓活動量增加，精神變得更好、視野更開闊，還認識了許多朋友，「退休後還能再回到校園，真的很幸福。」樂齡學員吳明恩與李佩潔則是「夫妻檔」一起上課，他們形容，「人生上半場為別人而活，下半場開始為自己開課。」學員李黛華說，來到樂齡大學，就像把遺忘的夢想重新開箱。

文化大學表示，樂齡大學不只是課程學習的平台，更希望為高齡者拓展生活圈、培養自信與建立社會連結。透過跨世代交流與課程安排，鼓勵長者持續探索自我、活躍身心，讓終身學習融入人生每一個階段。