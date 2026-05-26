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實踐大學「第三人生大學的學習與實踐」 分享AI與法律跨域共學成果

聯合報／ 記者馬瑞璿/台北即時報導
實踐大學今日舉辦「第三人生大學的學習與實踐」成果分享會　展現AI、醫療、健康與法律跨域共學成果。圖為實踐大學董事長謝孟雄與學生合影。圖/實踐大學提供
實踐大學今日舉辦「第三人生大學的學習與實踐」成果分享會　展現AI、醫療、健康與法律跨域共學成果。圖為實踐大學董事長謝孟雄與學生合影。圖/實踐大學提供

「第三人生大學的學習與實踐：AI×醫療×健康與法律共學成果分享會」今日於實踐大學台北校區實習法庭登場。以「AI、醫療、健康與法律」為核心主題，結合智慧醫療、健康照護、法律素養與社會參與等面向，呈現學員經由課程學習、實務參訪與成果發表所累積的成果。

本次成果分享會由教育部指導，實踐大學與財團法人人工智慧法律國際研究基金會共同主辦，並邀集教育部代表、實踐大學師長、學界專家及第三人生大學學生共同參與。

教育部終身教育司司長梁學政致詞表示，面對高齡化社會與終身學習需求提升，大學不僅是青年學子的學習場域，更應成為支持不同世代持續成長的重要基地。

實踐大學董事長謝孟雄表示，「第三人生」代表退休後更精彩的人生階段。隨著醫療科技進步與人類壽命延長，如何讓第三人生過得更有尊嚴、更有智慧、更健康，已成為當代社會的重要課題。

山海塾創新教育園區」創辦人林博文校長表示，面對高齡化社會的來臨，未來勢必需要更多如第三人生大學般的教育政策與學習支持機制。退休教育、自主學習與再職教育，均是高齡化社會中大學可以積極投入的重要方向，也展現終身教育政策的時代意義。

大同大學校長何明果指出，人生有不同階段，而學習並不因年齡而受限。高齡學習者在人生經驗、學習動機與自我實現上，往往展現出不亞於年輕世代的熱情與能量，第三人生大學正是鼓勵成人持續學習、開展人生新階段的重要平台。

實踐大學校長洪久賢表示，未來實踐大學將持續以多元跨域學習為辦學目標，推動更具社會關懷與時代意義的學習方案。

本次分享活動，上午聚焦「第三人生的社會實踐」與「第三人生的探索之旅」，分享AI國際醫療、學程執行成果及法務部調查局、鹿鳴溫泉酒店等參訪心得；下午以「第三人生的醫療照護」與「第三人生的社會觀察」為主軸，探討醫療詐欺、AI健康照護、病人權益、日本長照參訪及AI智慧國籍等議題，展現學員跨域學習與關懷公共議題的能量。

活動最後安排綜合座談。本學程計畫主持人張麗卿講座教授表示，本次成果分享會是實踐大學從「第三人生大學」邁向「30＋大學」的重要起點。實踐大學將以第三人生大學累積的跨域課程經驗為基礎，於115學年度推動「30＋大學」，並以「當代社會法律實務與應用學分學程」作為新方向，將學習對象從退休後的第三人生，擴展至30歲以上成人的跨域學習與生涯轉型需求。

 

實踐大學 高齡化 台北

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