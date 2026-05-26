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「天下雜誌」2026大學公民獎 靜宜大學列私立大型大學全國前5

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學以「參與式學習」為核心，推動數位AI、EMI全英語及跨領域學習等五大學習路徑。圖／靜宜大學提供
靜宜大學以「參與式學習」為核心，推動數位AI、EMI全英語及跨領域學習等五大學習路徑。圖／靜宜大學提供

天下雜誌」新公布2026年大學公民獎調查結果，靜宜大學整體辦學與社會影響力表現受肯定，獲「私立一般大型大學」類別全國第5。此次評比從大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續等面向進行綜合評估；靜宜大學USR計畫「建構愛與勇氣的奇幻旅程─海線地區新住民的共榮之路」，展現跨文化共融與深耕在地的特色，成為重要亮點。

「天下雜誌」大學公民調查為國內具代表性的大學永續與社會責任評比之一，從大學治理、教學承諾、社會參與及環境永續四大面向、40項指標檢視各校表現，結合問卷與公開資料進行量化評比；今年首度導入評審團面審機制，透過質化審查與加權評分，綜合呈現大學整體辦學成果與社會影響力。

靜宜大學辦學成果近年於國際評比、教育部評鑑及多項媒體調查中屢獲肯定。2025年「Times Higher Education」世界大學影響力排名中，靜宜於「優質教育（SDG4）」與「減少不平等（SDG10）」兩項指標勇奪全台第一，「永續城市與社區（SDG11）」名列全球第28、全台第2。

靜宜大學以「參與式學習」為核心，建構數位AI、PBL行動學習、EMI全英語、SDGs永續發展及跨領域綜整五大學習路徑，培育學生自主學習、溝通協作與問題解決能力。教學實踐上，大一導入「設計思考」課程，結合海外見習、USR行動與企業專題，以實作導向引導學生從探索走向實踐。

在教育品質與人才培育方面，靜宜大學獲教育部「大專校院境外學生輔導工作績優學校」肯定。114學年度新生註冊率達97.47%，名列全台私立綜合型大學第4、中部私立大學第2，顯示辦學深獲學生與家長信任；並透過完善職涯輔導與企業資源整合，培育具國際移動力與即戰力的人才。

今年「天下雜誌」評比首度導入評審團面審機制，靜宜大學由USR計畫主持人、校牧楊安仁神父代表簡報。他表示，台灣新住民約60萬人、外籍移工約86萬人，期盼透過計畫推動跨文化共融，讓「愛」成為陪伴前行的力量。

2025年世界大學影響力排名中，靜宜大學「優質教育」與「減少不平等」兩項指標勇奪全台第一。圖／靜宜大學提供
2025年世界大學影響力排名中，靜宜大學「優質教育」與「減少不平等」兩項指標勇奪全台第一。圖／靜宜大學提供

靜宜大學榮獲「天下雜誌」2026大學公民獎「私立一般大型大學」類別全國第五，USR計畫成為評比亮點之一。圖／靜宜大學提供
靜宜大學榮獲「天下雜誌」2026大學公民獎「私立一般大型大學」類別全國第五，USR計畫成為評比亮點之一。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 天下雜誌 永續

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