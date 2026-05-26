AI當道 文組碩士還有價值嗎？網點另一條路：不是非要理科

高中選組時，未來生計發展是很重要的一項考量標準，尤其現在AI時代，彷彿讀理科才能生存，也讓許多文組生開始質疑，讀到文組碩士對未來究竟有沒有幫助？

一名網友在Dcard發文表示，堂妹就讀藝術與設計領域，目前有一些大學畢業後的規劃想法：第一「直接考文組研究所」，第二「先工作一段時間，再用在職專班方式讀碩」，第三「直接工作，放棄文組碩士」，第四「改讀理科碩士，學習第二專長。」。原PO想詢問若讀到文組碩士，對於職涯發展、薪資是否有幫助？

對此網友們表示文組範圍廣泛，要看讀的是哪個領域，「我女友是台藝大相關科系畢業，沒什麼人會繼續念碩士，業界經驗跟作品集重要多了」、「法商可以唸，文史哲和社科院底下的系並不需要」；也有人針對第四點指出，不一定要改讀理科，商科也不錯，「可以去讀商科，但頂大商科錄取率有些比理工科還低 」、「不一定要念理科吧，可以考慮轉商，畢業後賺錢也不差」。

許多人認為，碩士學歷的重要性和未來想從事的產業有關，「如果學士跟碩士校名有差又想走傳統就業道路還是非常推薦讀」、「對一般企業來說，純文組大學或碩士都沒有變現價值；純文組碩士保證起薪比較高的，是公家機關、老師或學校研究助理」、「如果是走教職讀碩士也可以的」、「如果堂妹想繼續從事設計，個人覺得實戰比較重要」。

學歷或許不一定能為履歷加分，但總是多一張門票、多一個機會。《聯合新聞網》曾報導，一名私立大學畢業的網友希望可以從現在月薪3萬的餐飲業，轉職到月薪5萬的工作，但網友點出殘酷現實，不少企業的門檻就是學歷，想要好的待遇可能還要碩士，也有人指出很多工作也都是要慢慢爬才會升到5萬，建議先了解自己的強項特質，再選擇新方向。