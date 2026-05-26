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提升石斑魚頭附加價值 水試所開發運動補給原料

中央社／ 台北26日電

石斑魚是台灣重要養殖水產品，農業部水產試驗所為提升石斑魚頭等副產物附加價值，與輔仁大學合作，成功開發出具機能性的運動營養補充品原料。

農業部今天發布新聞稿，石斑魚為台灣重要養殖水產品，其肉質細嫩、風味清爽，隨著冷凍魚排外銷需求增長，加工過程約有20%的魚肉殘留於魚頭等副產物中。

水試所為提升石斑魚產業附加價值，並落實國家循環經濟政策，與輔仁大學合作，運用「超微細氣泡」與「多重水解」關鍵技術，成功將石斑魚副產物轉化為具機能性的運動營養補充品原料，不僅讓石斑魚頭實現資源全利用，更為運動營養市場增添新選擇。

水試所說，這項研究以去下巴的石斑魚頭為原料，結合核心技術製備高純度蛋白水解物。經科學檢測，其粗蛋白含量高達90.14%，並富含支鏈胺基酸（332.6mg/100g）及牛磺酸（658.92 mg/100g）。

在功能驗證方面，水試所研究團隊以人體骨骼肌細胞進行體外試驗，模擬運動疲勞情境。結果證實，添加石斑魚頭水解物複方能將粒線體活性提升至107%，厭氧代謝所導致的乳酸累積則由149%顯著下降至136%。

水試所進一步以動物試驗，發現成果也很亮眼，餵食1倍劑量（2050 mg/kg）水解物複方的小鼠，其力竭跑步時間大幅提升1.62倍；運動後即刻血乳酸濃度則由5.4±1.3 mmol/L降至2.8±0.7 mmol/L，肌肉肝醣儲量增加1.64倍。

水試所說，這項技術不僅建立兼具經濟效益與環境永續的循環經濟模式，更為台灣加工石斑魚產業開創嶄新藍海，所開發的高機能蛋白原料能精準切入全球快速成長的運動補充品市場，提供安全且高效的機能性素材，未來將持續推動技術移轉與科研成果落地，帶動水產資源加工業邁向高附加價值轉型，為台灣水產加工業開創更強大的國際競爭優勢。

輔仁大學 運動 農業部

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