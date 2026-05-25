101歲日本二戰飛行員返台服役遺址 盼尋恩人後代

現年101歲的增田正，是曾在二戰期間派駐台灣服役的飛行員。他近日重返彰化飛行場遺址，並與促成此事的政大團隊交流，也希望能找到當年飛機故障跳海後，救起他的恩人後代。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大地政系榮譽教授徐世榮主持的「彰化縣福興鄉地方創生計畫」，由協同主持人王章凱執行「彰化飛行場歷史再現」子計畫，翻譯飛行員自傳並出版「二戰．學徒兵．飛行場」一書，並透過日本在台商社社長今出淳一引介，輾轉與增田正取得聯繫。

增田正19歲時被派駐台灣，駐守彰化飛行場，並於戰後返回日本。他於5月23日在政治大學研究團隊協助下，重返彰化飛行場遺址，今天特地拜訪政大，與促成這段歷史重現的研究團隊交流，表達感謝之意。

政大提到，增田正是目前已知仍在世、曾在彰化飛行場服役的最後一名飛行員，他的到來不僅是個人記憶的重返，更是一段近乎消逝的二戰在台歷史得以留存的珍貴見證。

談及此次重返台灣的心情，增田正表示，非常非常懷念，感動到說不出話來了。

除了重溫舊地，增田正此行更抱著一個深藏心中多年的心願。當年訓練期間，他曾因飛機故障，在彰化外海被迫跳海，幸運地被當地居民救起並送往醫院，這段救命之恩，他始終銘記於心；此次來台，他也希望能找到恩人的後代家屬，向對方表達最深的謝意。