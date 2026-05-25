快訊

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

為了去垢用錯清潔劑反腐蝕保溫瓶 資深主婦曝保溫瓶的常見NG行為

簡立峰專欄／當AI走向數位核武 台灣企業資安擋得住？

聽新聞
0:00 / 0:00

跨校團隊研發行動式城市小耳朵 即時監測環境噪音

中央社／ 台北25日電

陽明交大中研院清大的研究團隊，研發出低成本的噪音感測模組，如同行動式的城市小耳朵，能即時掌握環境噪音，讓環境管理更即時精準，有助於環境管理與決策。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，目前多數噪音監測仍仰賴傳統監測儀器，不僅設置成本高，監測位點也有限，難以全面反映不同街區與生活場域的實際狀況，即使長時間量測，往往也難以拼湊出完整的噪音分布。

為了解決這項限制，陽明交通大學、中央研究院、清華大學的研究團隊開發出低成本、高靈敏度的噪音感測模組，由於體積輕巧、安裝彈性高，可架設在路邊、社區或校園中，就像替一個地區裝上許多耳朵，同步聆聽環境聲音的變化，蒐集到的聲音資料透過中華電信雲端運算資源，由AI模型分析，可生成視覺化的噪音熱區地圖，有助於環境管理與決策。

相較於傳統價格高昂的監測儀器，這些感測器的單體成本約新台幣千元，可用常見的行動電源供電，有利於大規模佈建與量測，研究團隊已在新北市三芝，以及新北市林口與桃園市龜山、蘆竹等地實地量測，結果顯示，這款輕便的小耳朵在量測準確度上，與環保署（已改制環境部）公告的標準方法相近。

陽明交大醫學院環境與職業衛生研究所所長潘文驥表示，噪音會影響睡眠、精神疾病與兒童學習成效，同時也與心血管疾病風險有關，這項成果能讓看不見的噪音污染，被長時間記錄分析，是未來環境治理與健康研究的重要基礎。

負責硬體開發的中央研究院資訊科學研究所研究員陳伶志提到，此裝置希望補足傳統監測方式無法即時反映地區差異的不足，讓環境數據更貼近民眾的真實生活。

清華大學智慧生醫博士學程助理教授李旻軒認為，這項成果能呈現出噪音空間與時間變化的環境資訊，讓環境管理更即時、更精準。

噪音 陽明交大 陽明交通大學 清大 中研院

延伸閱讀

拚基礎科學 教育部擬設台灣高等研究學院 李家同：重點在研究環境

陽明交大研究：試管嬰兒罹心臟病風險較高 多胞胎是關鍵

陽明交大與普渡推「半導體學院」線上課 完成頒證書

新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

相關新聞

中山大學後醫首屆畢典 未來將投入偏鄉離島醫療

國立中山大學學士後醫學系今天舉辦第一屆畢業典禮，畢業生在取得醫師資格後，未來將投入偏鄉與離島醫療服務。教育部長鄭英耀致詞...

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

少子化衝擊大學生存，學校減招未能同步，導致高教傳統的校名辨識逐漸失準，衍生出學歷貶值隱憂。當校名不再是保證，未來將如何重新客觀評估學生能力、重新定義社會對人才的篩選標準？也有教授認為，未來的家長與學生會愈來愈精明，看穿「國立」這兩個字的表面價值。在這場高教轉型中，決定勝負的不是入學時的PR值，而是畢業時的業界實戰力與校友含金量。

提早接軌大一 大學推暑期先修課

多元入學已成為升大學主流管道，約七成五的學生在六月中就已錄取大學，無需等到八月。為了避免學生學科成績弱化，大學招聯會和國立中央大學執行先修課程資訊平台計畫，由十五所大學共同開設近卅門大學先修課，開放準大學生生先行修課；台大則是推出「大學數理預備課程試辦計畫」，鼓勵準大學生先自學，以對接大一專業課程。

中國航運加碼海大獎學金 總經理戴聖堅勉：人生只有累積沒有奇蹟

國立台灣海洋大學今舉辦「中國航運股份有限公司獎學金頒獎典禮」，中國航運公司總經理戴聖堅表揚優異學子，中航長期提供海大海事相關科系大三、大四在學學生獎學金，已持續發放達9個學期，今年度起更特別加碼至每學期5個名額，曾領取該獎學金學生未來可獲得優先實習與留任進用的機會，展現企業對產學合作與永續發展的重視。

羽球冠軍林俊易登中山大學畢典 喊話「別急著證明自己」全場爆掌聲

羽球世界排名第8的台灣好手林俊易，拿下全英公開賽男子單打冠軍，今受邀到國立中山大學畢業典禮演說，他從低潮走回巔峰的心路歷程，替3705位畢業生上了一堂人生課，他說，自己曾懷疑過去努力是否有意義，但最後明白，「成長從來不是一蹴可幾，而是一次次選擇不放棄後的累積」。

堰塞湖洪災重創花蓮保安寺 台灣文物保存協會攜手4校搶救文物

花蓮光復鄉去年發生堰塞湖潰壩洪災，位於佛祖街的保安寺也受到重創，多項珍貴文物、佛像泡在泥水中。台灣文物保存協會聯手4所大學投入搶救，共搶救神像、神帽、祭祀器物等57件文物，保安寺今兩天舉辦佛誕浴佛及創建150周年活動，現場展出第一階段的文物修護成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。