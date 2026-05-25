跨校團隊研發行動式城市小耳朵 即時監測環境噪音
陽明交大、中研院、清大的研究團隊，研發出低成本的噪音感測模組，如同行動式的城市小耳朵，能即時掌握環境噪音，讓環境管理更即時精準，有助於環境管理與決策。
陽明交通大學今天發布新聞稿指出，目前多數噪音監測仍仰賴傳統監測儀器，不僅設置成本高，監測位點也有限，難以全面反映不同街區與生活場域的實際狀況，即使長時間量測，往往也難以拼湊出完整的噪音分布。
為了解決這項限制，陽明交通大學、中央研究院、清華大學的研究團隊開發出低成本、高靈敏度的噪音感測模組，由於體積輕巧、安裝彈性高，可架設在路邊、社區或校園中，就像替一個地區裝上許多耳朵，同步聆聽環境聲音的變化，蒐集到的聲音資料透過中華電信雲端運算資源，由AI模型分析，可生成視覺化的噪音熱區地圖，有助於環境管理與決策。
相較於傳統價格高昂的監測儀器，這些感測器的單體成本約新台幣千元，可用常見的行動電源供電，有利於大規模佈建與量測，研究團隊已在新北市三芝，以及新北市林口與桃園市龜山、蘆竹等地實地量測，結果顯示，這款輕便的小耳朵在量測準確度上，與環保署（已改制環境部）公告的標準方法相近。
陽明交大醫學院環境與職業衛生研究所所長潘文驥表示，噪音會影響睡眠、精神疾病與兒童學習成效，同時也與心血管疾病風險有關，這項成果能讓看不見的噪音污染，被長時間記錄分析，是未來環境治理與健康研究的重要基礎。
負責硬體開發的中央研究院資訊科學研究所研究員陳伶志提到，此裝置希望補足傳統監測方式無法即時反映地區差異的不足，讓環境數據更貼近民眾的真實生活。
清華大學智慧生醫博士學程助理教授李旻軒認為，這項成果能呈現出噪音空間與時間變化的環境資訊，讓環境管理更即時、更精準。
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