中山大學後醫首屆畢典 未來將投入偏鄉離島醫療

國立中山大學學士後醫學系今天舉辦第一屆畢業典禮，畢業生在取得醫師資格後，未來將投入偏鄉與離島醫療服務。教育部長鄭英耀致詞表示，期待學生以專業與良知守護病人與社會。

國立中山大學學士後醫學系今天舉辦第一屆畢業典禮，以「織浪為袍，醫志啟航」為主題，期勉23名首屆畢業生走出校園、邁向醫療現場。鄭英耀、中山大學校長李志鵬等人出席，見證中山大學首屆後醫系畢業生正式啟程的重要時刻。

鄭英耀致詞表示，中山成立醫學院與學士後醫學系，不僅肩負南台灣醫療人才培育的重要任務，更承載回應偏鄉與離島醫療需求的社會責任；他也期待學生不只是醫師，更能成為解決健康問題的創新者，以專業與良知守護病人與社會。

李志鵬表示，學士後醫學系自創立之初，即以「跨領域素養」作為選才與培育核心，學生多具其他學術背景與人生歷練，擁有不同於傳統醫學生的視野與思辨能力，對社會問題具高度敏感度與責任感。

李志鵬勉勵畢業生，醫學不只是技術，更是人與人的連結，「如何在專業判斷之外，保有同理心與人文關懷，是每一位醫者一生的課題。」期盼學生未來無論身處任何醫療場域，都能以初心守護生命，以同理回應社會。

國立中山大學表示，不同於一般醫學生，中山後醫首屆畢業生在取得醫師資格後，將歷經一般醫學訓練、專科住院醫師訓練，未來更將投入偏鄉與離島醫療服務。

中山大學醫學院表示，目前已有學生陸續進入醫學中心與區域教學醫院接受臨床訓練，未來亦將投入內科、外科、婦科、兒科及急診科等不同領域，部分學生也已規劃完成醫師訓練後，回到南部醫療院所持續深耕。