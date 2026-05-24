提早接軌大一 大學推暑期先修課

多元入學已成為升大學主流管道，約七成五的學生在六月中就已錄取大學，無需等到八月。為了避免學生學科成績弱化，大學招聯會和國立中央大學執行先修課程資訊平台計畫，由十五所大學共同開設近卅門大學先修課，開放準大學生先行修課；台大則是推出「大學數理預備課程試辦計畫」，鼓勵準大學生先自學，以對接大一專業課程。

台大強調，數理預備課程試辦計畫不限定台大生，只要是對STEM領域有興趣的高中生或大學生，皆可報名參加，提早體驗台大等級的教學資源。

招聯會課程資訊平台計畫參與學校包括台師大、陽明交大、政大等校，開設如經濟學原理、Python語言程式入門、生物學等課程，實體與線上課程各占五成，大一新鮮人可於暑假期間密集上課。除了為大一課程奠基，部分學校開放學分抵認，學生可於暑假加快修課進程，以利入學後規畫雙主修或出國交換。

另外，台大也持續推動「大學數理預備課程試辦計畫」，提供微積分、普通物理學與普通化學等三門線上預備課程。台大表示，預備課程採用台大自主開發NTU COOL平台，進行非同步線上教學，線上修課時間自六月起橫跨至八月中旬，無論在家或在旅途中，隨時隨地都能彈性修課。

其課程內容涵蓋高中重點觀念複習到大學數理化基礎原理教學，強調數理邏輯強化、專業英文閱讀，能解決大一新鮮人常遇到，如原文書看不懂、觀念斷層等痛點。

參與台大預備課程計畫的學生，後續也能參加八月底於台大辦理實體的學習評量測驗，通過者即可獲得電子版修課合格證明，台大也說，若為台大新鮮人，則可藉此直接獲得線上選修各一學分。