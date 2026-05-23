中國航運加碼海大獎學金 總經理戴聖堅勉：人生只有累積沒有奇蹟

國立台灣海洋大學今舉辦「中國航運股份有限公司獎學金頒獎典禮」，中國航運公司總經理戴聖堅表揚優異學子，中航長期提供海大海事相關科系大三、大四在學學生獎學金，已持續發放達9個學期，今年度起更特別加碼至每學期5個名額，曾領取該獎學金學生未來可獲得優先實習與留任進用的機會，展現企業對產學合作與永續發展的重視。

海大冉繁華副校長於典禮上介紹戴聖堅總經理，為海大1974年造船系畢業的傑出校友，現擔任海大榮譽講座教授，於研究所開設「船舶營運策略及管理」相關課程，將豐富的國際實務經驗無私傳承。戴總經理在航運界成就斐然，曾於任職香港東方海外期間研發設計出多款打破歷史紀錄的超大型貨櫃船舶，並兩度榮獲金氏世界紀錄。

戴聖堅表示，他每次蒞校頒獎皆必定偕同人事部經理前來，除為了讓學生更深刻了解產業界現況，更由衷希望海大學子未來能有機會加入中航這個大家庭。航運產業只要有海洋存在的一天就絕對不會磨滅，相較於科技迭代迅速的高科技產業，航運業具備更為永續穩定的長遠前景。

他勉勵學生，人生「只有累積，沒有奇蹟」，雖然未來的AI科技會越來越便利，但外語能力仍是不可或缺，唯有掌握語言才能真正深入當地文化，透過親身體驗才能累積真正的國際觀，期望海大學子未來都能在跨國舞台上與全球競爭者並肩同行。

114學年度下學期中國航運獎學金獲獎者為商船系李禕媛、輪機系吳栩寬、航管系林孟蔚、運輸系吳苡瑄及造船系鄭宇倫等5位學生。

學生感謝中國航運公司的慷慨解囊，指出這份獎學金不僅是一分榮譽，更是支持學生精進海事專業技術的強大後盾。

邱韻如經理分享公司21萬噸的散裝貨輪中華冠軍，以及子公司偉聯運輸及中航物流的業務內容，深化學生對航運產業現況的認識。

中國航運加碼海大獎學金，總經理戴聖堅勉勵學子人生只有累積沒有奇蹟。圖／海大提供

中國航運加碼海大獎學金，總經理戴聖堅勉勵學子人生只有累積沒有奇蹟。圖／海大提供