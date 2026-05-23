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羽球冠軍林俊易登中山大學畢典 喊話「別急著證明自己」全場爆掌聲

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學畢業典禮邀請羽球世界排名第8、台灣首位全英羽球公開錦標賽男子單打冠軍林俊易擔任致詞貴賓，他以自身在國際賽場上突破低潮、迎向高峰的歷程，勉勵畢業生堅持初心、勇敢前行。圖／中山大學提供
國立中山大學畢業典禮邀請羽球世界排名第8、台灣首位全英羽球公開錦標賽男子單打冠軍林俊易擔任致詞貴賓，他以自身在國際賽場上突破低潮、迎向高峰的歷程，勉勵畢業生堅持初心、勇敢前行。圖／中山大學提供

羽球世界排名第8的台灣好手林俊易，拿下全英公開賽男子單打冠軍，今受邀到國立中山大學畢業典禮演說，他從低潮走回巔峰的心路歷程，替3705位畢業生上了一堂人生課，他說，自己曾懷疑過去努力是否有意義，但最後明白，「成長從來不是一蹴可幾，而是一次次選擇不放棄後的累積」。

林俊易上台大方分享自己成長過程，他表示，國小參加育樂營時才第一次接觸羽球，起初只是單純喜歡打球，從沒想過有一天能站上世界舞台，但選手路上，疫情、傷勢、與奧運資格擦肩而過的失落，全都曾讓他陷入低潮。

今年初，他甚至在團體賽中遭遇亂流，外界質疑聲不斷，但隨後卻在全英公開賽奪冠，一舉刷新台灣男子單打歷史紀錄，也替自己證明，低潮不是結束，而是重新出發的開始。

「結果未必能完全掌握，但過程可以選擇」林俊易說，人生不用急著證明自己，也不用害怕走得慢，只要持續前進，每一步都會成為未來的養分。

他說，感謝一路陪伴自己的教練、家人、防護團隊與隊友，提醒畢業生，未來在人生路上，也會遇見願意支持自己的人，要懂得珍惜，也要記得感謝。

今年中山大學畢典也出現許多動人時刻。來自帛琉的海洋科學系博士生艾博內（Vicente Gadngay Abedneko），是中山大學首位即將畢業的帛琉籍博士生，典禮當天，帛琉共和國駐台代辦歐儒侃（David Adams Orrukem）到場獻花祝賀，成為最溫暖的一幕。

另一備受矚目畢業生是高齡86歲周肇基，曾任中山大學電機系主任、電機研究所所長，也是國立科學工藝博物館籌備處首任主任，退休後卻重返校園，重新拾起年輕時對文學的熱愛，攻讀中文博士並順利畢業，成為中山中文系史上年紀最長的博士班畢業生，從工程走向文學，示範了學習從來不該被年齡限制。

中山大學校長李志鵬致詞說，AI正以前所未有的速度改變世界，未來真正的挑戰，不是人類與機器競爭，而是如何學會與AI共處。他勉勵畢業生，善用AI工具、持續深耕專業，同時更要保有內心定力，在愈來愈快速且紛擾的時代，唯有不隨波逐流，才能走出自己的路。

國立中山大學校長李志鵬（中）致贈羽球國手林俊易（右）及甫新婚的夫人程郁捷拿著中山大學小書包與運動毛巾，以及出國實用的行李束帶與吊牌，祝福比賽順利。圖／中山大學提供
國立中山大學校長李志鵬（中）致贈羽球國手林俊易（右）及甫新婚的夫人程郁捷拿著中山大學小書包與運動毛巾，以及出國實用的行李束帶與吊牌，祝福比賽順利。圖／中山大學提供

國立中山大學校長李志鵬強調，未來的挑戰不再是人與機器的競爭，而是如何學會與AI共處，培養「與科技共創」的能力。圖／中山大學提供
國立中山大學校長李志鵬強調，未來的挑戰不再是人與機器的競爭，而是如何學會與AI共處，培養「與科技共創」的能力。圖／中山大學提供

中山大學首位即將畢業的帛琉籍博士生艾博內（左二），獲帛琉共和國駐台代辦歐儒侃（右一）親自到場獻花祝賀。圖／中山大學提供
中山大學首位即將畢業的帛琉籍博士生艾博內（左二），獲帛琉共和國駐台代辦歐儒侃（右一）親自到場獻花祝賀。圖／中山大學提供

羽球國手林俊易（右）致贈中山大學校長李志鵬（左）親筆簽名羽球拍。圖／中山大學提供
羽球國手林俊易（右）致贈中山大學校長李志鵬（左）親筆簽名羽球拍。圖／中山大學提供

中山大學中文系有史以來年紀最長的86歲博士班畢業生周肇基，以行動詮釋終身學習精神。圖／中山大學提供
中山大學中文系有史以來年紀最長的86歲博士班畢業生周肇基，以行動詮釋終身學習精神。圖／中山大學提供

林俊易 羽球 中山大學

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