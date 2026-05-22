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中原大學啟用精準醫療共構實驗室 打造核心基地

中央社／ 桃園22日電
中原大學推動校園科學園區計畫，首座研發平台「精準醫療共構實驗室」22日啟用，校長李英明（左2）、中央研究院院士李文雄（右2）等人出席揭幕儀式。中原大學提供／中央社
中原大學推動校園科學園區計畫，首座研發平台「精準醫療共構實驗室」22日啟用，校長李英明（左2）、中央研究院院士李文雄（右2）等人出席揭幕儀式。中原大學提供／中央社

中原大學推動校園科學園區計畫，首座研發平台「精準醫療共構實驗室」今天啟用；實驗室結合仿生雙離子界面與先進薄膜分離技術，將打造高階生醫轉譯與精準醫療核心基地。

中原大學表示，科學園區規劃人工智慧、雲端與量子運算、深度資料庫、節能減碳、永續創新及精準醫療等6大核心研究領域；精準醫療共構實驗室未來將聚焦神經退化性疾病、罕見免疫疾病、癌症治療及神經修復等重大醫療議題。

中原大學今天舉行精準醫療共構實驗室揭幕儀式，由校長李英明與中央研究院院士李文雄共同主持。

李英明表示，精準醫療共構實驗室的成立，不僅展現薄膜中心團隊在學術研究與技術創新上的成果，也代表中原大學對人才培育、產學合作及未來科技發展的重視；期盼未來透過跨域合作，持續提升中原大學在精準醫療與生醫創新領域的研發能量。

李文雄則說，精準醫療結合基因體學、生物資訊、人工智慧與臨床醫學，已成為全球生醫科技的重要發展趨勢，中原大學成立精準醫療共構實驗室，不但是積極布局前瞻生醫研究的決心，也為跨域合作與創新研發奠定重要基礎。

中原大學薄膜技術研發中心主任暨產學營運處產學長張雍表示，精準醫療共構實驗室核心競爭力來自仿生雙離子界面設計與先進薄膜分離技術的整合創新，以外泌體（Exosomes）為例，結合先進薄膜分離技術後，能為未來臨床轉譯與精準醫療提供關鍵技術支撐。

中原大學以校園科學園區為核心推動跨域創新，首座研發平台「精準醫療共構實驗室」22日啟用，未來將聚焦神經退化性疾病、罕見免疫疾病、癌症治療及神經修復等重大醫療議題。中原大學提供／中央社
中原大學以校園科學園區為核心推動跨域創新，首座研發平台「精準醫療共構實驗室」22日啟用，未來將聚焦神經退化性疾病、罕見免疫疾病、癌症治療及神經修復等重大醫療議題。中原大學提供／中央社

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