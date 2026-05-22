大學生找出海底山崩關鍵 中央大學破解日本能登地震異常海嘯

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6強震並引發海嘯。國立中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任與地球科學系玉山學者佐竹健治及研究團隊合作，發現除了地震斷層抬升海床外，富山灣附近的「海底山崩」更扮演關鍵角色，導致海嘯能以超乎預期的速度抵達沿岸。該研究成果日前已刊載在國際期刊《Engineering Geology》。

吳祚任指出，這次強震讓科學界意外的不只是地震本身，而是富山灣出現一場「來得太快」的海嘯。依照一般理論，海浪從能登半島傳到富山灣約需10分鐘；但實際觀測卻顯示，富山與伏木兩處潮位站在地震後短短2至3分鐘內，就已經記錄到明顯海水波動，後續波高也比傳統地震海嘯模型預估來得更高，讓此異常現象成為國際海嘯研究的重要問題。

特別的是，該論文的第一作者、學生羅明仁，完成研究時仍是中央大學地球科學學系大三學生，以大學部學生身分參與真實災害事件研究，並以第一作者發表國際期刊論文。

研究團隊指出，過去海嘯模擬通常假設海床變動是「瞬間完成」，但海底山崩其實像海底土石流，會經歷滑動、加速、減速到停止的過程。雖然整個過程只有短短幾十秒，卻可能大幅影響海嘯的生成方式。

為重建這段海底過程，研究團隊使用三維數值流體模型 SPLASH3D，模擬海底沉積物滑落的動態過程。結果顯示，模擬出的海嘯抵達時間、波形起伏與最大波高，都與實際潮位站觀測高度吻合。研究也發現，富山灣附近的海底山崩距離岸邊只有數公里，因此引發的海嘯能在2至3分鐘內快速抵達沿岸，成功解釋這次海嘯「超早到」的原因。

研究團隊表示，成果顯示，未來海嘯預警不能只考慮地震斷層，容易發生海底山崩的海灣也必須納入評估。未來若能建立不同海底山崩情境的模擬資料庫，將有助於提升海嘯預警與沿岸防災能力。