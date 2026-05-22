快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生找出海底山崩關鍵 中央大學破解日本能登地震異常海嘯

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央大學水海所吳祚任教授（左起）、地科系玉山學者（前東京大學地震研究所）佐竹健治教授與地科系羅明仁同學共同完成創新研究。圖／中大提供
中央大學水海所吳祚任教授（左起）、地科系玉山學者（前東京大學地震研究所）佐竹健治教授與地科系羅明仁同學共同完成創新研究。圖／中大提供

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6強震並引發海嘯。國立中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任與地球科學系玉山學者佐竹健治及研究團隊合作，發現除了地震斷層抬升海床外，富山灣附近的「海底山崩」更扮演關鍵角色，導致海嘯能以超乎預期的速度抵達沿岸。該研究成果日前已刊載在國際期刊《Engineering Geology》。

吳祚任指出，這次強震讓科學界意外的不只是地震本身，而是富山灣出現一場「來得太快」的海嘯。依照一般理論，海浪從能登半島傳到富山灣約需10分鐘；但實際觀測卻顯示，富山與伏木兩處潮位站在地震後短短2至3分鐘內，就已經記錄到明顯海水波動，後續波高也比傳統地震海嘯模型預估來得更高，讓此異常現象成為國際海嘯研究的重要問題。

特別的是，該論文的第一作者、學生羅明仁，完成研究時仍是中央大學地球科學學系大三學生，以大學部學生身分參與真實災害事件研究，並以第一作者發表國際期刊論文。

研究團隊指出，過去海嘯模擬通常假設海床變動是「瞬間完成」，但海底山崩其實像海底土石流，會經歷滑動、加速、減速到停止的過程。雖然整個過程只有短短幾十秒，卻可能大幅影響海嘯的生成方式。

為重建這段海底過程，研究團隊使用三維數值流體模型 SPLASH3D，模擬海底沉積物滑落的動態過程。結果顯示，模擬出的海嘯抵達時間、波形起伏與最大波高，都與實際潮位站觀測高度吻合。研究也發現，富山灣附近的海底山崩距離岸邊只有數公里，因此引發的海嘯能在2至3分鐘內快速抵達沿岸，成功解釋這次海嘯「超早到」的原因。

研究團隊表示，成果顯示，未來海嘯預警不能只考慮地震斷層，容易發生海底山崩的海灣也必須納入評估。未來若能建立不同海底山崩情境的模擬資料庫，將有助於提升海嘯預警與沿岸防災能力。

中央大學 海嘯 山崩 地震 日本

延伸閱讀

全家動員！日神奈川陷「海洋磯燒」危機 250人狂撿海膽救海藻

科學人／大場面要來了？百年內人類或許能看到兩大黑洞互撞

115會考自然／正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題

比帝國大廈還高！因氣候暖化釀山崩 阿拉斯加出現481公尺的巨型海嘯

相關新聞

不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂

北科大近日前驚傳研究生墜樓事件，親友控訴當事人遭到指導教授刁難與霸凌，除了論文本身以外，還有什麼事情會對研究生身心造成影響呢？一名研究生發文，指出口試要準備高級茶點、平日要送給教授的送禮文化簡直是「陋習」，他一開始並沒有送，結果卻受到教授刁難。對此，有網友提到，在歐美國家送禮給教授屬於「賄賂」，台灣仍保有這種陋習讓他很震驚。

大學生找出海底山崩關鍵 中央大學破解日本能登地震異常海嘯

日本能登半島2024年元旦發生規模7.6強震並引發海嘯。國立中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任與地球科學系玉山學者佐竹健治及研究團隊合作，發現除了地震斷層抬升海床外，富山灣附近的「海底山崩」更扮演關鍵角色，導致海嘯能以超乎預期的速度抵達沿岸。該研究成果日前已刊載在國際期刊《Engineering Geology》。

高教降維／設計系大四「不會畫樓梯」教授無力告別教職

面對少子化衝擊，大學為了生存紛紛取消二一及擋修，卻也將教學現場推向崩壞邊緣，更上演「降維打擊」。一名科大副教授因深沉的教學無力感，毅然辭去十多年的教職。設計系大四「連樓梯都不會畫」的荒謬背後，整個教育體制隱藏著甚麼根本性危機？

北科大研究生輕生 學生會倡研究室工時預警機制

台北科技大學傳出研究生輕生，疑與論文難產有關。學生自治會發布聲明，倡設實驗室工時預警、指導教授更換機制，並建立能介入實驗...

大學教授上課放裸照、大談女生小褲褲還拍學生泳裝照 性騷官司再翻案

台北教育大學數位科技設計學系楊姓教授授課頻繁使用裸女圖片，提及「A片」、「AV產業」及「女生小褲褲」，更在攝影課要求女學生穿泳裝、坐男生大腿拍照，校方調查後認定成立性騷擾，處分接受心理輔導、性平教育課程，楊不服提行政訴訟，一審判決撤銷處分，但被廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審判決楊敗訴，可上訴。

5千元有助發展專業！他喊「應發給大學生」：就不用半工半讀了

賴清德總統提出0至18歲每人每月5千元成長津貼，引起網友們熱烈討論。一名網友發文，認為政府應該要把5千元津貼給大學生，就不用半工半讀存錢，可以將心力放在發展其他專業知識上，更可以直接繳清學貸，他的觀點受到大多數網友認可。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。