首波海洋有效保育區 中油台電和平工業港獲證書

今天是國際生物多樣性日，海委會發布首波海洋有效保育區（OECM），中油觀塘液化天然氣未開發區、台電離岸風電第一期及台泥和平工業港獲認定，由海委會主委管碧玲頒發證書。

海洋委員會上午在台大醫院國際會議中心，舉辦首波海洋有效保育區（OECM）認定成果發布典禮。

管碧玲表示，台灣雖非聯合國會員，仍積極邁向全球2030年陸域與海域至少30%納入有效保護目標，承擔世代責任。

管碧玲說，在推動「海洋保育法」立法過程中，團隊積極思考如何將企業、地方社區、漁民與研究團隊納入海洋保育的主體，也促使保育行動成為全民參與的目標。

海保法於2025年7月1日正式實施。管碧玲說，台灣在海保法施行1年內，完成3個有效保育區的OECM認定，除展現行政效率及創新治理能力，也回應全球生物多樣性與永續挑戰。

管碧玲表示，台灣是全球少數將OECM納入法律的國家，保育與產業發展並非對立，只需要經科學監測、長期管理及公私協力就可共存。

首波獲認定OECM的單位，也分享保育區的特色，中油介紹位在桃園的觀塘液化天然氣廠未開發區場域，擁有保育類小燕鷗棲地及珍貴藻礁生態系統，透過長期持續監測、在地參與及生態保育公益信託基金挹注，確保生態環境維持穩定。

台電分享位在彰化的離岸風力發電第一期場域，因水下基礎結構形成類人工魚礁效果，提升魚類資源豐富度，並補充鄰近中華白海豚重要棲地的食餌魚種，強化生態網絡連通性，使能源發展同時兼具海洋保育效益，且透過長期監測、與漁會合作推動公民科學家、定期巡守及建立緊急應變措施等，維持生物多樣性價值。

和平工業區介紹，位在花蓮的和平工業港透過港區內珊瑚復育、棲地營造及推動環境教育，讓工業港區轉型為兼具教育意義與生物多樣性價值的場域。

海委會海洋保育署長陸曉筠接受媒體聯訪說，海洋保護區以保育為核心目的，而OECM場域本身設立目的並非專為保育，但需承諾生物多樣性管理及復育措施。申請單位須提出具體管理計畫與資金投入，並設有3至5年保育期程。若期間內生物多樣性未達標準，認定資格將被撤銷，所以每年會進行成效評估，確保持續達成保育目標。

陸曉筠說，與海洋保護區相比，OECM更強調結果導向的實際保育成效，也能兼顧在地文化與社會經濟價值，強化社群參與，全球OECM仍在起步階段，目前只有229處海洋OECM，顯示各國仍有很大發展空間。