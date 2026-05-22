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不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名研究生認為送禮給教授的文化是「陋習」。 示意圖／AI生成
一名研究生認為送禮給教授的文化是「陋習」。 示意圖／AI生成

北科大近日前驚傳研究生墜樓事件，親友控訴當事人遭到指導教授刁難與霸凌。除了論文本身以外，還有什麼事情會對研究生身心造成影響呢？一名研究生發文，指出口試要準備高級茶點、平日要送禮給教授的文化簡直是「陋習」，他一開始並沒有送，結果不斷受到教授刁難。對此，有網友提到，在歐美國家送禮給教授屬於「賄賂」，台灣仍保有這種陋習讓他很震驚。

台北科技大學傳出研究生輕生，疑與論文難產有關。學生自治會發布聲明拋出3項機制，首先是建立透明且有效的實驗室工時監控與預警系統，確保研究生工時合理；第二項是將學術指導品質、師生互動模式及學術倫理納入教學評鑑指標；第三項是擴充學生申訴範疇。學生會建議將日常實驗室互動、論文指導與畢業條件爭議、計畫案與產學合作勞務等納入申訴受理範疇。

一名研究生網友在Threads發文，表示論文口試時要為教授準備高級茶點、meeting與節日要送教授禮品的文化根本是「台灣陋習」，他原本不想理會這種送禮文化，未料真的受到教授的百般刁難，要求他一直改題目、重寫，如今他選擇隨波逐流開始送禮，但可能是因為禮品沒有其他學生送得多，還是一樣被教授刁難，甚至要面臨延畢。

「未經他人苦，莫勸他人善」，原PO無奈感嘆，研究生面臨的壓力並不是外人說「抗壓性低」可以解釋的。他非常想休學，不過父母已經幫他付了昂貴的學費，加上已經辛苦讀了兩年，只能繼續撐著，每天被教授刁難真的很痛苦，還遇上指定要吃「外燴buffet」的口試委員，運氣真的很糟糕。

此文一出，有網友指出，在歐美國家無論職場還是教育現場，都完全禁止送禮的行為，因為會被視為賄賂。不過近日他在台灣咖啡廳時，看到一位學生買了高級禮餅盒送給教授，教授竟然還很自然地收下，他感到非常震驚，質疑：「台灣是可以公開賄賂的呀？」

更有網友分享離譜的經歷，除了礦泉水之外，他口試時準備的點心全部都要自費，甚至結束後還要請教授們吃一桌一萬元的合菜，「至今難忘」。

但也有教授現身說法，指出這種陋習屬於台灣人的禮貌，沒有規定一定要送禮，他曾喝過便利商店的咖啡、也吃過蛋糕，禮品本身不會影響他打分數的標準，「論文內容和現場表現才是重點」，建議不要給自己太大壓力，如果真遇到沒送禮而刁難學生的教授，可以趁早更換掉。

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研究所 北科大 大學教授

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