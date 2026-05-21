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北科大研究生輕生 學生會倡研究室工時預警機制

中央社／ 台北21日電
國立台北科技大學19日發生研究生校內墜樓事故。 圖／聯合報系資料照片
國立台北科技大學19日發生研究生校內墜樓事故。 圖／聯合報系資料照片

台北科技大學傳出研究生輕生，疑與論文難產有關。學生自治會發布聲明，倡設實驗室工時預警、指導教授更換機制，並建立能介入實驗室內部爭議的獨立申訴管道。

有網友在社群媒體發文並附上相關截圖，指在北科大擔任研究生的友人，疑似因教授長期刁難而選擇輕生。

對此，校方昨天回應媒體，對事件感到哀痛與不捨，已啟動調查，暫停涉案教師的教學與非急迫性指導工作，後續懲處將依調查結果辦理。

北科大學生自治會（以下簡稱學生會）昨天夜間在臉書發布聲明，呼籲社會各界正視研究生所面臨的巨大壓力與潛在危機。

學生會拋出3項機制，首先是建立透明且有效的實驗室工時監控與預警系統，確保研究生工時合理。

第二項是將學術指導品質、師生互動模式及學術倫理納入教學評鑑指標，並保障學生在面臨不適任指導時，能有安全且不受報復的更換指導教授機制。

第三項是擴充學生申訴範疇。學生會建議將日常實驗室互動、論文指導與畢業條件爭議、計畫案與產學合作勞務等納入申訴受理範疇，而非僅限於行政裁處與成績評定。

學生會表示將持續關注此事件，並與校方和師生代表協調，透過彼此的理解與合作，打造一個更安全、有尊嚴、更具支持性的學研環境。

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北科大 學生會 工時

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