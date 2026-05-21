大葉大學傳藝學程畢製TEND 3紀錄片訴說生命故事
彰化縣大葉大學傳播藝術學士學位學程畢業製作「TEND」，透過三部紀錄片記錄小兒麻痺獨居老人樂觀面對生活、大甲媽祖遶境的點心站文化、還有疫情時期的線上學習，傳達年輕學子對社會的觀察，也歡迎大家前往看展。
傳藝學程主任何珮琪表示，今年畢業展的三部紀錄片作品，分別從青春成長、生命韌性與宗教文化切入，展現不同面向的人生故事，5月21、22日在校內松葉藝廊展出，並將於5月28日至5月30日赴高雄展覽館參加放視大賞。
楊于萱、張凱婷、詹元愷、張宜蓁、邱幸妤、陳葦、高盈欣拍攝的「姑家寡人」，以罹患小兒麻痺的獨居老人阿姑為主角，雖然身體不便，但她始終樂觀生活，透過平凡卻堅韌的生命樣貌，鼓勵大家即使身體受限，仍能活出自我價值。
林秉欣、郭芊蕙拍攝的「媽祖路上的感恩」，從宗教信仰出發，紀錄大甲媽祖遶境中的點心站文化，除了親身走過大甲到新港、新港到大甲的旅程，也透過網紅左左參與遶境與服務香客的經歷，呈現台灣民間信仰中的人情溫度，以及現代人與信仰之間的連結。
江韋辰、王衣倢、莊鈺翎、柳和恩、林弘皓、葉紹揚、張家琪拍攝的「記憶載入中…」，以學生士昌的大學四年為主軸，從疫情時代的線上開學開始，記錄影像科系學生從陌生、學習、拍攝，到面對畢業製作壓力與挫折的過程，在迷惘與成長之間，經歷一次次失敗與重來，找到屬於自己的方向。
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