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大學教授上課放裸照、大談女生小褲褲還拍學生泳裝照 性騷官司再翻案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台北教育大學數位科技設計學系楊姓教授授課頻繁使用裸女圖片，提及「A片」、「AV產業」及「女生小褲褲」，更在攝影課要求女學生穿泳裝、坐男生大腿拍照。示意圖／AI生成
台北教育大學數位科技設計學系楊姓教授授課頻繁使用裸女圖片，提及「A片」、「AV產業」及「女生小褲褲」，更在攝影課要求女學生穿泳裝、坐男生大腿拍照。示意圖／AI生成

台北教育大學數位科技設計學系楊姓教授授課頻繁使用裸女圖片，提及「A片」、「AV產業」及「女生小褲褲」，更在攝影課要求女學生穿泳裝、坐男生大腿拍照，校方調查後認定成立性騷擾，處分接受心理輔導、性平教育課程，楊不服提行政訴訟，一審判決撤銷處分，但被廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審判決楊敗訴，可上訴。

楊2019年9月11日被檢舉性騷擾，遭反映在數位影像技法課程中，頻繁使用裸露女性圖片當教材，且上課提及「A片」、「AV產業」、「女生小褲褲」等言論，並指定動作要求拍男女合照等。

校方經性別平等教育委員會決議受理，調查小組調查結果認定成立性騷擾，處分楊在校外接受心理輔導、8小時性平教育課程；楊不服處分，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

楊主張，他課堂上提出的教材都是著名攝影大師的創作，包括攝影師篠山紀信替宮澤理惠拍的寫真著作，並從藝術講解角度出發，無關色情、性別歧視，也沒有令不特定學生產生不受歡迎或性意味。

他指出，每年課程最後一堂課照慣例會安排戶外人像拍攝，但該學期經費不足，為免有遺珠之憾，他才問班上男女同學可否協助擔任外拍模特兒，並說明可依個人意願穿泳衣或短褲，沒有要求「一定」必須穿著泳裝。

北高行認為，楊提及「A片」、「女生小褲褲」皆是事出有因，要求女學生坐在男同學大腿上拍照，也有經學生同意，校方未考量案件涉及攝影課程及大學教師講學自由的特殊性，認為處分有違誤，判楊勝訴，並撤銷處分，但判決被最高行政法院廢棄發回更審。

北高行更一審指出，楊上課教材除少量男性圖片外，其餘皆為穿著清涼的女性照片，並頻繁提及女性身材曲線，與課堂專業無關，令多名學生感到不舒服或噁心，楊的言論已非藝術教學的合理延伸。

更一審認為，講學自由並非教師使用任何性意味言詞或素材的當然免責依據，教師雖得基於專業目的使用敏感教材，仍負有建立教學脈絡、說明必要性及維護學生人格尊嚴的義務，若未能建立與專業知識的合理連結，反將性別議題或女性身體作為玩笑或物化對象，已逾越學術自由的範圍。

更一審也指出，楊要求學生公主抱、跳躍擁抱、坐大腿、拍攝用裝等，學生並非出於自由意志配合拍攝動作，而是在師生權力不對等的課堂情境下，面對教師持續要求、成績評量顧慮，只能勉強配合，足以說明學生已處於受壓迫與不友善的學習環境，認定構成性騷擾，逆轉判楊敗訴。

性騷擾 台北高等行政法院 性別平等

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