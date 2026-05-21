政大99周年校慶影片「前行」 蘇打綠吉他手劉家凱跨刀譜曲

國立政治大學迎接99周年校慶，政大今天推出形象影片《百年政大》貳部曲「前行」，由在校生與校友共同參與拍攝，以「奔赴」為主軸，串聯不同世代政大人的青春、選擇與人生旅程。影片由蘇打綠吉他手、政大校友劉家凱親自入鏡，更首次為政大校慶影片量身譜曲。

繼百年政大系列影片首部曲〈傳承〉後，政大再度釋出百年政大系列影片第二部曲「前行」，邀請5位來自不同世代、不同領域的校友，以及3位在校生，在熟悉的校園裡再次奔跑，透過不同人生階段的視角，重新回望「前行」的意義。

影片中，校友與在校生跑過操場、山路、教室與青春歲月，也跑過人生中的迷惘、挫折與選擇。田徑隊民族系學生李子非表示，答案必須靠自己尋找；雄鷹籃球隊廣電系學生宋昕澔則相信，每一場比賽、每一次挑戰，都在創造新的歷史。

影片邀請樂團蘇打綠成員劉家凱從「校友」到「創作者」雙重參與。劉家凱表示，收到邀請時，第一個感受是「很開心能再次回到政大」。雖然如今人生方向與當年所學不同，但始終認為，真正形塑自己的，是政大獨有的「人」的氛圍。因此，這次除了參與演出，也希望透過最熟悉的音樂創作方式，向學校獻上祝福。

談及配樂理念，劉家凱表示，「相同頻率的人相遇於此」是創作的出發點。配樂開頭引用蘇打綠作品〈頻率〉的旋律片段，隨後延伸至政大校歌主旋律，象徵學生在校期間累積的養成與薰陶，即使離開校園、走向不同人生方向，彼此之間仍保有深層連結。

政大表示，邁向百年校慶之際推出「前行」，不只是回望99年的校史，更希望透過不同世代政大人的生命故事，呈現政大人在時代中持續奔赴、彼此照亮的精神，讓百年的腳步繼續沐光前行。