快訊

0至18歲月領5000元…麗嬰房狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

華航機隊／我贈史國專機從哪來 細說A340美麗與哀愁

MLB／大谷翔平久違二刀流出擊 首局首打席首球就開轟

聽新聞
0:00 / 0:00

北科大研究生之死 學生會發聲：促推動3機制 盼有效預防悲劇

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大。圖／北科大提供
北科大。圖／北科大提供

台北科技大學日前有研究生在校園發生憾事，北科大學生自治會昨晚針對此不幸事件，發聲明表達哀悼。北科大學生會表示，此事件反映了當前學術環境中可能存在的壓力與挑戰，期盼能與校方共同檢視並尋求改善之道；將持續與學校共同研議並推動3項關鍵機制，以期能有效預防類似悲劇，並共同建立一個更健康、更友善的學術環境。

●北科大學生自治會聲明全文：

針對近期於本校發生之研究生不幸事件，本會表達最深切的哀悼與沉痛的遺憾。我們與所有受此事件影響的師生同感悲傷，並向逝者家屬致以最誠摯的慰問。此一悲劇不僅是當事研究生之不幸，更凸顯了當前學術環境中，研究生所面臨的巨大壓力與潛在危機。

根據本會所掌握的資訊，該名研究生可能長期承受實驗室超高工時、指導教授反覆無常的學術要求，以及在溝通上缺乏透明與保障的極端壓力，最終導致身心不堪負荷。此事件反映了當前學術環境中可能存在的壓力與挑戰，期盼能與校方共同檢視並尋求改善之道。

改變體制是一條漫長的路，但本會作為學生權益的代表，仍舊期盼能與全體學生、校方及各界共同努力，攜手優化學術環境。為此，本會接下來將持續與學校共同研議並推動以下三項關鍵機制，以期能有效預防類似悲劇，並共同建立一個更健康、更友善的學術環境：

實驗室工時預警機制：建立透明且有效的實驗室工時監控與預警系統，確保研究生工時合理，避免超時工作對學生身心健康造成危害。學校應明確規範研究生在實驗室的合理工作時間，並對異常工時進行主動關懷與介入。

指導教授評鑑與更換機制：完善指導教授的評鑑制度，將學術指導品質、師生互動模式及學術倫理納入評鑑指標。同時，應建立更為彈性與友善的指導教授更換機制，保障學生在面臨不適任指導時，能有安全且不受報復的選擇權。

擴充申訴範疇，建立「學術指導與實驗室關係」獨立申訴管道：現行校內申訴機制僅侷限於「行政裁處」與「成績評定」，完全無法介入封閉的實驗室內部爭議。我們訴求校方應立即擴充申訴受理範疇，將「日常實驗室互動、論文指導與畢業條件爭議、計畫案與產學合作勞務（含第三方單位衍生之問題）」正式納入管轄。

學生自治會將持續關注此事件的後續發展，並期盼能與校方、師生代表及相關單位保持密切溝通與協調，共同推動上述建議的落實。我們深信，透過彼此的理解與合作，定能為北科大師生打造一個更安全、更尊重且更具支持性的學習與研究環境。

國立臺北科技大學學生自治會 敬上

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

北科大學生會表示，此事件反映了當前學術環境中可能存在的壓力與挑戰，期盼能與校方共同檢視並尋求改善之道；將持續與學校共同研議並推動3項關鍵機制，以期能有效預防類似悲劇，並共同建立一個更健康、更友善的學術環境。圖／取自「國立臺北科技大學學生自治會」臉書粉專
北科大學生會表示，此事件反映了當前學術環境中可能存在的壓力與挑戰，期盼能與校方共同檢視並尋求改善之道；將持續與學校共同研議並推動3項關鍵機制，以期能有效預防類似悲劇，並共同建立一個更健康、更友善的學術環境。圖／取自「國立臺北科技大學學生自治會」臉書粉專

學生會 健康 北科大

延伸閱讀

北科大學生墜樓亡…過來人曝研究生最大痛苦：恐懼真實存在

研究生不幸墜樓事故驚動北科大 校方：暫停教授教學和指導權

教部擬設高等研究學院 明星高中：應有配套銜接機制

新聞眼／疑問未解 諾貝爾獎夢難靠新學院

相關新聞

北科大學生墜樓亡…過來人曝研究生最大痛苦：恐懼真實存在

台北科技大學近日傳出研究生墜樓悲劇，親友指控指導教授長期刁難導致悲劇發生，關於研究生的身心問題引起網友們廣泛關注。

北科大研究生之死 學生會發聲：促推動3機制 盼有效預防悲劇

台北科技大學日前有研究生在校園發生憾事，北科大學生自治會昨晚針對此不幸事件，發聲明表達哀悼。北科大學生會表示，此事件反映了當前學術環境中可能存在的壓力與挑戰，期盼能與校方共同檢視並尋求改善之道；將持續與學校共同研議並推動3項關鍵機制，以期能有效預防類似悲劇，並共同建立一個更健康、更友善的學術環境。

擇偶非頂大不可？「智性戀」學店妹揭高學歷迷思 網無情打臉：眼高手低

學歷標籤有時不只出現在職場，連談戀愛都會演變成一場階級考驗，近日，就有一名自認讀「學店」的女網友無奈發文，透露自己在擇偶時抱持著「頂大情結」，一邊卻因為「起跑點差一截的感覺」在頂大生面前感到尷尬…

吳青峰缺席… 蘇打綠團員代領政大傑出校友獎 向陽：比博士證書更珍貴

政治大學今天舉行99周年校慶大會，並表揚音樂人吳青峰、詩人向陽（林淇瀁）、滾石唱片創辦人段鍾沂等7名傑出校友，校方也積極...

研究生不幸墜樓事故驚動北科大 校方：暫停教授教學和指導權

國立台北科技大學一名研究生19日於校內墜樓，有學生在Threads社群平台爆料，該生曾在文字訊息透露論文題目1個月以來改了4次；照著教師指導方向做，最後仍被認為沒有貢獻；即便「被踢掉」，還是在連假期間熬夜20小時。校方則回應，已管制教師學生指導權、教學，非急迫的指導工作一律暫停。

打造無牆半導體教室 陽明交大攜普渡大學共推「半導體學院」

國立陽明交通大學今天表示，為協助全球培育半導體關鍵人才，陽明交大與美國普渡大學歷經近3年規畫，攜手推出「半導體學院（Semiconductor Academy）」線上課程，正式對外開放全球報名，學習者完成課程後可獲得結業證書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。