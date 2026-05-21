5千元有助發展專業！他喊「應發給大學生」：就不用半工半讀了

賴清德總統提出0至18歲每人每月5千元成長津貼，引起網友們熱烈討論。一名網友發文，認為政府應該要把5千元津貼給大學生，就不用半工半讀存錢，可以將心力放在發展其他專業知識上，更可以直接繳清學貸，他的觀點受到多數網友認可。

賴總統20日提出0至18歲「兒少成長津貼」，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。衛福部指出，政府自107年起推動少子女化對策計畫，並將於115年推動2.0版本，持續擴大育兒津貼及托育費用補助對象，減輕家庭育兒負擔；同時，將深化準公共托育機制，提供近便、可負擔且具品質的托育服務，另將強化社會安全網，規劃8大社福津貼全面調升23.5%，並藉由追加預算，力拚今年7月1日上路。

一名網友在Threads發文，表示政府提出的0至18歲兒少成長津貼應該發給大學生，讓大學生在學習過程中不用花費心力在半工半讀上，能運用時間去學習其他專業知識。他認為發給未成年人沒有太大意義，因為有些人甚至還沒有金錢的觀念。

原PO進一步指出，如果他每月有5千元能運用將會成為很快樂的大學生，可以頻繁搭高鐵回家、買小說、繳車貸、買機票，更能夠存起來。他補充道，如果政府提出像文化幣類似的教育補助就算了，如今補貼18歲以下的人，還不如補助大學生學習第二外語，大學生涯是人們最需要金錢、時間與知識的年紀，補助大學生才更有意義。此外，如果有這筆錢還可直接繳清學貸，他認為與其補助虛無飄渺的東西，不如促進旅遊發展、改善交通等等，都比此政策要好。

此文一出，獲得多數網友的認同，「我覺得可以，相信我，大多的小孩拿到五千塊，父母很有可能只是幫他存在銀行」、「對啊，發給我的話，我將會是多麼快樂」、「真的是需要給我」、「沒錯沒錯，認同」。

更有網友提到，幾乎沒看到有人認可此政策、更沒看到大人拍手叫好，實在不明白該政策對誰有利，而且0到18歲的人沒有投票權，但大學生有，很不希望還沒開始工作就要養別人家小孩的未來。

但也有網友點出此政策的意義，目的不是發給學生，而是挽救國家的生育率，這些花費也是大學生們出社會後要共同承擔的，「不是天上掉下來的」，而且發給大學生會出現疑慮，那就是很多大學生不只讀四年，還會有年齡限制問題，要是52歲的人也讀大學，是否每月也要領5千元？整體而言對國家並非好事。