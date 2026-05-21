北科大學生墜樓亡…過來人曝研究生最大痛苦：恐懼真實存在
國立台北科技大學近日傳出研究生墜樓悲劇，親友指控指導教授長期刁難導致悲劇發生，關於研究生的身心問題引起網友們廣泛關注。一名網友發文，呼籲研究生遇到困境時一定要自救，無論是換指導教授、保留紀錄還是找朋友聊天都是很好的選擇，並強調：「論文很重要，但你的命比畢業更重要。」
北科大一名研究生19日於校內墜樓，有學生爆料該生曾在文字訊息透露論文題目1個月以來改了4次；照著教師指導方向做，最後仍被認為沒有貢獻；即便「被踢掉」，還是在連假期間熬夜20小時。對此，北科大回應已依相關程序啟動調查及通報，為確保調查公正性並保護學生權益。針對教師，學校採取行政與教學調整措施，於調查結果出爐前，已管制教師教學及學生指導權限。
一名網友在Threads發文，表示看到這則消息讓他非常生氣，對於研究生來說，指導教授僅憑一句話就能決定你是否能畢業，「恐懼是真實存在的」，這種壓力是外人無法理解的，況且研究生真正的壓力不是研究本身，而是長期受到權力不對等關係與情緒壓迫中，久而久之就會開始懷疑自己的能力。
原PO呼籲，研究生如果身心受到影響，「請一定要自救」，可以找信得過的朋友聊天、保留與教授的通訊紀錄、必要時更換指導教授，最重要的是不要將「撐下去」當作唯一的生存手段，論文固然重要，但始終沒有你的生命來得重要。
此文一出，不少網友同意原PO的觀點。有網友指出，學校應該要教導學生如果遇到不公平的對待該如何自保，特別是受到教授欺負時，該如何找到合適的人尋求幫助，他聽說過教授看到學生能力強反而不讓他畢業，用盡各種刁難學生留下來，他在英國留學時就遇到類似經歷，但選擇「火力全開」回擊，最後也順利畢業。
另有網友指出台灣學術界給予教授太多自由，造成教授們自以為是的個性，反觀美國不僅有通暢的回報系統，系院的行政單位也會時常提醒教授，「因為保護學生是他們的職責範圍」，以他自身的經驗來說，美國的教授確實不會擺出一副自以為是的模樣，最後也希望台灣學術界能進步。
還有網友分享類似經歷，他在第一任指導教授底下寫論文時，每天都非常痛苦，「就像在溺水一樣」，好在獲得同學與系院院長的幫助，最終才成功更換教授。他也強調換教授並不可恥，對撐不下去的學生來說，反而是救命稻草。
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