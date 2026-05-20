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吳青峰缺席… 蘇打綠團員代領政大傑出校友獎 向陽：比博士證書更珍貴

中央社／ 台北20日電

政治大學今天舉行99周年校慶大會，並表揚音樂人吳青峰、詩人向陽（林淇瀁）、滾石唱片創辦人段鍾沂等7名傑出校友，校方也積極籌備系列活動，明年將迎接百年校慶。

政治大學今天發布新聞稿指出，99周年校慶大會以「政大含章．九九顯光」為主題，象徵政大人在歲月積累中涵養人文底蘊，並在時代變動中持續發光；典禮中也頒發114學年傑出校友獎，共7名校友獲獎，橫跨文創、外交、企業與公共服務等領域。

政治大學校長李蔡彥致詞時表示，當前國際局勢與AI科技快速變遷，政大始終相信，人文精神、思辨能力與跨域創新，是面對未來最重要的力量，只要保持初心、持續向前，就能穿越時代挑戰；明年將迎來百年校慶，校方正籌備系列活動，盼凝聚全球政大人力量，迎接下個百年。

今年獲選政大傑出校友的包括音樂人吳青峰、滾石唱片創辦人段鍾沂、詩人向陽（林淇瀁）、公益廣告人王念慈、企業家鄭欽明、已故前總統李登輝的撰稿人李靜宜、深耕審計與會計領域的前監察委員馬秀如。

多次獲得金曲獎的音樂人吳青峰，因工作無法出席，由樂團蘇打綠團員謝馨儀及經紀人代為領獎；吳青峰從政大金旋獎出發，與蘇打綠共同走向華語樂壇高峰，創作細膩且富文學性，作品「遲到千年」還被選入國中國文教材，成為少數同時跨入流行文化與教育現場的創作者。

以筆名「向陽」活躍文壇的林淇瀁致詞時提到，自己39歲辭去報社工作、重返政大攻讀博士，當時背負房貸與家庭壓力，等於重新從學徒開始人生第二段路，非常艱苦，自己把博士班讀成9年國民教育，卻也因此重新獲得生命養分，能獲選傑出校友，比博士證書更珍貴。

滾石國際音樂創辦人段鍾沂，與胞弟共同創立滾石唱片，打造華語流行音樂最重要的黃金年代，曾培育羅大佑、李宗盛、五月天等跨世代音樂人，影響台灣的流行文化發展。

吳青峰 政大 向陽

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