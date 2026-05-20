擇偶非頂大不可？「智性戀」學店妹揭高學歷迷思 網無情打臉：眼高手低

今天是諧音代表「我愛你」的5月20日，不少情侶紛紛在社群平台上曬恩愛。不過，在甜蜜的粉紅泡泡背後，擇偶市場的「學歷迷思」依然是熱門話題。近日，就有一位自認就讀「學店」的女網友無奈發文，透露自己在擇偶時抱持著「頂大情結」，一邊卻因為起跑點差一截，而在頂大生面前感到尷尬。該貼文不僅揭開擇偶中現實的學歷迷思，也掀起正反兩派的激烈論戰。

近日一位女網友在社群平台Dcard發文，坦言自己在擇偶上一直有「學歷迷思」，儘管明白學歷不等於一切，但她一直無法說服自己放棄這個條件，「就是覺得讀頂大的人思考比較清晰、聊起來有東西，跟他們在一起感覺自己也會變得更好。」

「問題是我自己讀的是學店」，原PO指出矛盾的關鍵，並提到自己高中時成績雖有班排前十，大學卻沒有考好，每當和曖昧對象聊到「讀哪裡」時，氣氛總是變得微妙，讓她連談戀愛都充滿自卑感。在幾次以「學歷作為捷徑」篩選卻無疾而終的經驗之後，原PO開始反思，自己喜歡的或許不是頂大光環，而是對方給予的情緒價值。

這時她也遇上轉機，原PO加入了一個不再劈頭就問「你讀哪裡」，純粹以興趣做為導向的社群，並在那裡認識了一位熱愛動漫、講起喜歡的事物眼神會發光的男生。兩人因為共同話題聊得十分投緣，過程中完全沒有提起彼此的學校，直到相處兩個月後，原PO才驚覺對方「剛好就是台大畢業的」。

這段經歷讓她笑稱如同「吸引力法則」，同時她也忍不住反思：「如果我當初沒有先被台清交這三個字框住，是不是更早就找到這個人？這是不是大家都有，但沒人敢講出來的事？」

貼文一出，隨即掀起一眾網友的熱烈論戰，一派言論相當犀利，直言這就是現實的差距：「真的不要頂著爛學歷想要攀人家，美其名是智性戀，自己都沒有智了還要求別人」、「一句話，眼高手低，妳覺得台清交成四大的學生會主動找私立科大的嗎？」、「只是妳說妳高中沒考好，卻還是想交高學歷這個就讓人不予置評，妳當年既然成績好，為何不重考比較快」；甚至有頂大網友直言，能聊得來往往只是假象：「重邏輯的人通常有一定程度的『厭蠢症』，妳覺得談得來，通常只是對方向下兼容而已。」

不過，另一派網友則跳出來表示，學歷的標籤無法直接定義一個人，最重要的還是相處：「讀書能力不好，不表示笨；思考僵化的人，不分高低學歷都很難相處。學歷差的人不一定沒有值得學習、值得相處的優點」、「學歷不等於人生終點，後續的經歷才是培養鍛鍊出價值。如果看到一個人只會拿學歷說嘴，那他根本超廢」；更有男網友暖心分享：「我老婆美術系，每次她分享歷史、藝術我也覺得她很厲害，每個人都有自己的專業領域，找得到能互相欣賞的就行。」

無獨有偶，過去也有男網友發問：「高學歷女性是否真的看不上學歷較差的男性？」當時不少頂大女性便直言，學歷本身不是問題，「價值觀與認知落差」才是致命傷。她們透露，將學歷當篩選工具是為了降低擇偶風險，因為部分低學歷男性在面對爭論時，容易出現偏激或貶低對方的言論，這種「無法理性溝通」的態度，才是高學歷女性無法接受的真正雷區。