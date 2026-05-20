研究生不幸墜樓事故驚動北科大 校方：暫停教授教學和指導權
國立台北科技大學一名研究生19日於校內墜樓，有學生在Threads社群平台爆料，該生曾在文字訊息透露論文題目1個月以來改了4次；照著教師指導方向做，最後仍被認為沒有貢獻；即便「被踢掉」，還是在連假期間熬夜20小時。校方則回應，已管制教師學生指導權、教學，非急迫的指導工作一律暫停。
根據Threads截圖內容，「老師一直在指導方向，我也只能一直照做，到最後還是被認為沒有貢獻」、「被踢掉，原本講好留一條退路給我的，為何還是再度轉變呢？」也顯示該生曾表示，「已經盡力改了，但我真的累了，不知道他後面還會怎麼搞我，之前還把計畫報告害他丟臉的事認為在我身上，我都有盡力去做呀。」一直努力、熬夜做，哪一次得到過肯定，但其實能畢業就好。
對此，北科大回應，已於第一時間向家屬表達慰問。學校已即刻啟動校內應變機制，學務處及相關單位亦主動聯繫家屬並設置專責窗口，全力協助處理後續行政庶務；傾全力提供必要實質支持與關懷。
北科大也說，已依相關程序啟動調查及通報，為確保調查公正性並保護學生權益。針對教師，學校採取行政與教學調整措施，於調查結果出爐前，已管制教師教學及學生指導權限，教學與非急迫性指導工作，一律暫停。至於學生畢業、口試或其他必要學業事項，將由系所主管共同參與、依程序全權處理，以確保學生權益及調查之絕對公正。
北科大說，也已啟動高強度心理支持與關懷機制，諮商中心亦主動派員介入，針對與事件相關學生、師長及同儕，提供必要心理諮商、關懷陪伴與長期追蹤協助。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。