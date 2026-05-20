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研究生不幸墜樓事故驚動北科大 校方：暫停教授教學和指導權

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北科技大學19日發生研究生校內墜樓事故。校方回應，已管制教師學生指導權、教學。圖／聯合報系資料照片
國立台北科技大學19日發生研究生校內墜樓事故。校方回應，已管制教師學生指導權、教學。圖／聯合報系資料照片

國立台北科技大學一名研究生19日於校內墜樓，有學生在Threads社群平台爆料，該生曾在文字訊息透露論文題目1個月以來改了4次；照著教師指導方向做，最後仍被認為沒有貢獻；即便「被踢掉」，還是在連假期間熬夜20小時。校方則回應，已管制教師學生指導權、教學，非急迫的指導工作一律暫停。

根據Threads截圖內容，「老師一直在指導方向，我也只能一直照做，到最後還是被認為沒有貢獻」、「被踢掉，原本講好留一條退路給我的，為何還是再度轉變呢？」也顯示該生曾表示，「已經盡力改了，但我真的累了，不知道他後面還會怎麼搞我，之前還把計畫報告害他丟臉的事認為在我身上，我都有盡力去做呀。」一直努力、熬夜做，哪一次得到過肯定，但其實能畢業就好。

對此，北科大回應，已於第一時間向家屬表達慰問。學校已即刻啟動校內應變機制，學務處及相關單位亦主動聯繫家屬並設置專責窗口，全力協助處理後續行政庶務；傾全力提供必要實質支持與關懷。

北科大也說，已依相關程序啟動調查及通報，為確保調查公正性並保護學生權益。針對教師，學校採取行政與教學調整措施，於調查結果出爐前，已管制教師教學及學生指導權限，教學與非急迫性指導工作，一律暫停。至於學生畢業、口試或其他必要學業事項，將由系所主管共同參與、依程序全權處理，以確保學生權益及調查之絕對公正。

北科大說，也已啟動高強度心理支持與關懷機制，諮商中心亦主動派員介入，針對與事件相關學生、師長及同儕，提供必要心理諮商、關懷陪伴與長期追蹤協助。

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