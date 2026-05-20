防治少年藥物濫用 中正大學研討會吸引250一線同仁人
中正大學犯罪防治學系成立30周年前夕，攜手校內犯罪研究中心及多個公私立部門，在校內舉辦青少年藥物濫用防治與輔導研討會。中正大學教授鄭瑞隆表示，期盼能為台灣青少年的防治策略把關，並做好後續的家庭、學校與社會輔導，共同創造青少年健康的心理。本次活動共吸引全國各界第一線同仁250人參加，進行2天深入研討，並發表國內外論文20篇。
中正大學校長蔡少正表示，青少年高風險議題防制是首要任務。近年發現新興毒品樣態快速變化，往往偽裝成零食或夢幻物品，讓防制工作更不容易。今天研討會邀請許多專家與年輕一輩學者集思廣益，而防制第一步就是教育，必須思考如何吸引學生注意，讓學生了解這些物質對自身的危害。
教育部學生事務及特殊教育司長蔡宜靜表示，藥物濫用跟犯罪防治是目前教育現場非常重要且不容易的工作。教育部自2021年推動反毒策略，目前國中小入班宣導率已達100%。因應近年新興毒品樣態變化，教育部正與內政部合作辦辦理唾液快篩試劑採購並擬定相關要點，協助學校更早發現、更快處理，讓學生及時獲得輔導。
新形態犯罪受科技轉變影響，已從傳統偏差行為轉向與網路高度聯動。警政署副署長廖訓誠表示，詐欺犯罪隨AI科技發展，已從過去的電信詐騙轉變為結合社群平台、即時通訊與生成式AI的複合性犯罪。目前新形態犯罪呈現社群化、AI化與精準客群化3個趨勢，犯罪集團常以打工、代收款項或借帳戶等名義誘騙年輕人，導致青少年在不知情下成為詐騙金流一環而面臨嚴重刑責。
中正大學犯罪防治學系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆表示，這次會議主要汲取先進國家經驗，基於本土實證性的科學研究，針對青少年藥物濫用與犯罪防治提出對策。本次也邀請美國、泰國及亞太地區之國際學者分享各國在藥物濫用防治與少年犯罪防治方面之寶貴經驗與政策成果。
研討會現場除了學術論文發表，會場外也安排13個縣市政府聯絡處展示反毒成果。本次研討會匯集超過數十著名學者專家，發表將近20篇以實證證據為基礎的研究報告，期盼深化國內偏差行為防治工作。
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