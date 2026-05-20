打造無牆半導體教室 陽明交大攜普渡大學共推「半導體學院」
國立陽明交通大學今天表示，為協助全球培育半導體關鍵人才，陽明交大與美國普渡大學歷經近3年規畫，攜手推出「半導體學院（Semiconductor Academy）」線上課程，正式對外開放全球報名，學習者完成課程後可獲得結業證書。
陽明交大說，陽明交大與普渡大學執行「台美半導體人才躍升計畫」，期望能強化台灣在半導體領域的領先地位，同時彰顯大學與台灣的國際責任。課程結合兩校於半導體領域的教學與研究優勢，打造彈性、模組化且與產業需求高度接軌的學習體系，為培育全球半導體人才帶來新模式。
陽明交大校長林奇宏表示，半導體產業正面臨快速變革與人才需求持續擴張，「半導體學院」課程的開設，奠基於陽明交大與普渡大學長期合作關係，整合雙方教育與研究的優勢，有助於建立跨國人才培育機制。此模式將台灣長期累積的人才培育經驗，結合國際資源進行雙向共育人才模式，相信對全球半導體人才發展有指標性意義。
陽明交大國際半導體策略辦公室執行長曾院介說明，「半導體學院」於普渡大學線上學習平台上架，共規畫5大模組、21門課程，其中18門課程由陽明交大開設，普渡大學提供3門課程。課程內容涵蓋AI 晶片設計、封裝與可靠度、半導體材料與元件，以及供應鏈管理等關鍵半導體主題 ，強調實務應用與跨領域整合，提供全球有意願的學習者彈性規畫學習進度，並可透過測驗機制強化學習成效，完成後可獲頒結業證書。
此外，課程也同步於全球半導體專業數位學習平台SEMI University（SEMI U）中，串聯國際產業與學習資源，進一步擴大課程的國際影響力。
陽明交大也說，與普渡大學自2022年共同建立「半導體國際人才培育平台」以來，隔年進一步簽署「台美半導體人才躍升計畫（SWAP）」，以聯盟形式推動全球適用的人才培育體系，並結合產業與學界資源。此一計畫亦被視為台灣與美國頂尖大學間，在半導體領域共同推動人才培育的首例具體實踐；同年雙方完成交換學生合約及線上課程合作備忘錄，逐步落實合作面向。
半導體學院線上課程（ https://www.purdue.edu/online/semiconductor-academy/ ）
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