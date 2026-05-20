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文大就博會導入AI平台 電子履歷提升媒合效率

中央社／ 台北20日電

中國文化大學今年就業博覽會首度導入AI技術，推出職涯智慧平台，學生透過電子履歷即可快速完成履歷投遞，並即時進行企業媒合，提升面試效率與求職便利性。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，「2026人才領航・薪福飛翔」就業博覽會近日舉行，邀集近40家知名企業參與，橫跨餐飲、零售、機械、化工、科技、旅宿、教育、食品加工、物流與金融服務等多元領域，總計釋出超過1600個職缺。

文化大學今年就業博覽會推出「AI Career Copilot」職涯智慧平台，整合AI履歷健檢、職涯導航、實習媒合、就業資訊整合及產業趨勢分析等功能，透過24小時智慧輔導機制，協助學生即時掌握職缺資訊與職場所需能力。

文化大學學務長李亦君表示，文化大學重視學生職涯發展，透過課程設計、企業實習、產學合作及職涯輔導機制，協助學生在學期間與產業接軌，落實「學用合一」；此次博覽會除提供企業徵才媒合機會，更搭建學生與業界對話的平台，助學生掌握產業趨勢、了解職場所需能力。

李亦君提到，今年活動也獲得勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署支持，並攜手青年職涯發展中心合作，現場提供履歷健檢、職涯諮詢及求職準備建議，協助學生釐清方向、提升求職競爭力。

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