文大就博會導入AI平台 電子履歷提升媒合效率

國立台北科技大學一名研究生19日於校內墜樓，有學生在Threads社群平台爆料，該生曾在文字訊息透露論文題目1個月以來改了4次；照著教師指導方向做，最後仍被認為沒有貢獻；即便「被踢掉」，還是在連假期間熬夜20小時。校方則回應，已管制教師學生指導權、教學，非急迫的指導工作一律暫停。

2026-05-20 13:52