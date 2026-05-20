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清大國際志工20周年 今夏赴亞非6國推動多元教育服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大國際志工團今年共募得305台再生電腦，運送至肯亞、莫三比克、史瓦帝尼、坦尚尼亞等非洲國家。圖／清大提供
清大國際志工團今年共募得305台再生電腦，運送至肯亞、莫三比克、史瓦帝尼、坦尚尼亞等非洲國家。圖／清大提供

清華大學國際志工團邁入20周年，今年暑假共有51名學生參與5支團隊分赴尼泊爾越南、肯亞、莫三比克、史瓦帝尼、坦尚尼亞6國服務。志工團此次除延續非洲資訊教育，也將在肯亞基貝拉社區建置電腦教室，與史瓦帝尼少女安置中心合作，前往尼泊爾推動華語課程、越南服務橙劑受害者，服務面向為歷年來最廣。

清大今舉行記者會，副校長嚴大任說，清大國際志工團成立以來已有920名清大學生參與服務，足跡遍及11個國家、近百所學校及機構，建置70間以上電腦教室，服務逾5萬8000人次。這些數據背後是一屆又一屆清大學生走向世界、投入國際服務的行動與傳承。

嚴大任說，今年各團隊展現清華學生將專業結合社會實踐的能力。非洲3團持續推動資訊教育；越南與尼泊爾先行團則投入特殊教育、華語教育與科普教育。國際志工真正重要的從來不只是「我們帶去了什麼」，而是「我們是否願意理解當地真正需要什麼」，期許學生在服務過程中保持謙遜與學習。

尼泊爾先行團以華語教育為主軸，預計前往加德滿都2所學校及波卡拉1所學校服務。團隊將測試華語課程，結合Google Classroom線上教學平台，建立18周線上非同步學習模式；也將實施短期科普教育工作坊，並募集35台耳機帶往前譯紀念學校。領隊葉凡睿指出，當地學生具備升學動機，校方也希望引入華語教育資源，協助學生培養第二外語能力，未來爭取來台升學機會。

越南先行團由清大特教系學生發起，是台灣大學生志工團首支前往越南服務橙劑受害者的隊伍。團隊將前往會安Kianh基金會（The Kianh Foundation）及胡志明市橙劑受害者協會（VAVA HCMC），推動再生紙筆記本製作、國際文化交流與防災宣導教育。領隊傅琪期表示，團隊希望讓特教知識成為實踐的機會，透過步驟拆解，讓不同身心狀況的學員都能參與、累積職業技能。

非洲3團今年共募得305台再生電腦，服務內容從基礎資訊教育，延伸到社區服務、資安防護、AI媒體識讀與在地師資培訓。

肯亞暨莫三比克團今年將資訊教育從校園延伸到社區。團隊在肯亞深耕11年，此次將進入奈洛比（Nairobi）的基貝拉（Kibera）資源匱乏社區建置電腦教室；在莫三比克則承接去年先行團觀察成果，採學校與社區並行方式，從基礎資訊課程開始。領隊何怡萱表示，團隊希望「打破校園的藩籬」，把資訊教育帶進社區服務據點。課程也加入Excel試算表收支管理、數位支付安全與資訊防詐等內容，更貼近當地生活需求。

史瓦帝尼團首度與Sight of Hope少女安置中心合作，將資訊教育帶入社福場域。該中心收容約55位曾遭受性剝削或家暴的少女，年齡涵蓋國小至大學階段。領隊吳欣達表示，安置中心協助少女重建生活，資訊教育也能成為她們學習與自我探索的工具。團隊將配置20台筆記型電腦，預載自學教材，也新增資訊安全課程，教導密碼設定、釣魚連結、網路病毒與詐騙防範。

清大指出，坦尚尼亞團自2008年成立，是清大國際志工長年深耕的服務據點之一。今夏將回到三蘭港（Dar es Salaam）、桑吉巴（Zanzibar）等地，巡檢既有電腦教室設備，並加強教師工作坊，協助培養自主教學與硬體維護能力。課程中加入Scratch程式競賽、短影音製作與AI媒體識讀。領隊林昱希說，團隊希望學生不僅吸收外界資訊，也能為自己的生活與文化紀錄、發聲，從「接收者」變成「傳達者」。

肯亞暨莫三比克團則與德丹基馬錫科技大學（DeKUT）合作，培訓當地大學生成為程式教學導師。團隊希望志工離開後，在地大學生能每周回訪小學接續教學，讓資訊教育不因清華學生返台而中斷。

清大國際志工尼泊爾先遣團寒假時前往當地學校訪視。團隊此行評估華語教育與科普工作坊需求，作為暑期先行團服務規畫基礎。圖／清大提供
清大國際志工尼泊爾先遣團寒假時前往當地學校訪視。團隊此行評估華語教育與科普工作坊需求，作為暑期先行團服務規畫基礎。圖／清大提供

清大副校長嚴大任（中）與國際志工肯亞暨莫三比克團合影。團隊今年將資訊教育從校園延伸到社區。圖／清大提供
清大副校長嚴大任（中）與國際志工肯亞暨莫三比克團合影。團隊今年將資訊教育從校園延伸到社區。圖／清大提供

清大國際志工團今年邁入20周年，暑假期間5支團隊將分赴亞非6國推動多元教育服務。圖／清大提供
清大國際志工團今年邁入20周年，暑假期間5支團隊將分赴亞非6國推動多元教育服務。圖／清大提供

清大國際志工史瓦帝尼團提供資訊技能與科技素養教育外，今年也將新增資安相關課程。圖／清大提供
清大國際志工史瓦帝尼團提供資訊技能與科技素養教育外，今年也將新增資安相關課程。圖／清大提供

清大國際志工在肯亞服務期間，帶領當地學生體驗書法。除了資訊教育，團隊也透過文化交流拉近與學生的距離。圖／清大提供
清大國際志工在肯亞服務期間，帶領當地學生體驗書法。除了資訊教育，團隊也透過文化交流拉近與學生的距離。圖／清大提供

清大 尼泊爾 越南

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