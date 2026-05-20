世新學生踏查大稻埕 短片重現台灣茶業外銷歷史

世新觀光系和台北市大同社區大學合作，以踏查大稻埕為起點，透過短片呈現「台灣茶業之父」李春生推動茶葉種植、製作、加工與外銷的歷史脈絡，讓大家瞭解台灣茶如何走向世界。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新與台北市大同社區大學舉辦USR（大學社會責任）計畫成果影片首映會，推出青年視角短片「一杯茶一個故事 」，呈現師生走入地方、以影像記錄茶文化與人物故事的成果。

「一杯茶一個故事」以世新大學觀光系學生踏查大稻埕為起點，循著茶行、史料與地方訪談，整理「台灣茶業之父」李春生推動茶葉種植、製作、加工與外銷的歷史脈絡；影片在李春生家族第4代李福然等地方人士引導下，讓學生更具體理解大稻埕的茶文化與城市歷史。

世新大學校長陳清河表示，這部短片最打動人的是其中清楚呈現3個層次，包括師生走進地方後產生的關懷、透過茶產業看見城市發展背後的經營脈絡、由年輕世代用自己的語言重述老故事，讓地方記憶更容易被當代理解。

台北市大同社區大學校長張琬君提到，地方故事若未及時留下，可能就在時代推移中消失；這次合作的意義，不只是完成一部影片，更是把學術專業與在地經驗接起來，讓學生在真實場域中認識人物、產業與文化空間。

世新大學USR專案辦公室主任暨觀光系主任林長郁指出，團隊透過課程導入與田野調查拍攝，選在新芳春茶行取景，正是看中其作為大稻埕茶文化代表場域的歷史氛圍，希望藉此呈現年輕世代與地方長輩對話的真實感，影片已於系上平台與YouTube上架，讓更多人能接觸地方故事。

參與短片的世新觀光系學生楊捷婷表示，茶對新世代並不陌生，這次拍攝讓她重新理解，茶不只是日常一杯的手搖飲，也是認識土地的入口。

世新觀光系學生俞羿伶分享，因為參與拍攝才更靠近大稻埕，也體會到網路資訊再完整，都比不上走進現場、聽地方長輩講述歷史來得深刻。