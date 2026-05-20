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食農教育結合STEAM 國教署攜清大辦科學營…今起報名

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部國教署委託國立清華大學辦理「食農教育科學家培育研習活動」，即日起開放高級中等以下學生組隊報名。圖／教育部提供
教育部國教署委託國立清華大學辦理「食農教育科學家培育研習活動」，即日起開放高級中等以下學生組隊報名。圖／教育部提供

為引導學生從日常飲食培養跨領域學習與科學探究能力，教育部國教署委託國立清華大學辦理「食農教育科學家培育研習活動」，即日起開放高級中等以下學生組隊報名，並於暑假期間在清華大學舉辦為期3天的食農科學營隊活動，期促進學校對食農教育的關注，鼓勵學生參與科學探究與全國性競賽活動。

國教署說，推動食農教育不僅是知識傳遞，更期待從以往結合農事體驗提升至科學探究層次。本次活動將陪伴學生從日常可接觸到的飲食經驗中，發展出觀察、提問與實驗能力。例如，食材在不同烹調方式下為何會變甜、變軟或產生不同風味，並融入在地飲食文化背後的環境與科學元素，轉化為具體的研究主題，讓學生體驗「食農即科學」的學習歷程。

營隊活動期間，學生會以小組合作方式進行學習，不僅體驗大新竹食農教育百寶箱課程，也將透過STEAM教學方式，引導學生從提出問題、設計實驗，到整理成果並進行分享，培養科學探究與團隊合作能力，藉由實作與討論的歷程，讓食農教育深化為科學素養。此外，表現優異的團隊，將有機會進入第二階段專題製作輔導，由科展經驗豐富的教師指導，強化學生團隊專題研究能力。

國教署表示，食農教育不僅限於飲食與農業，更是涵蓋環境、文化與科學素養的整合學習，期盼培養學生以科學視角理解生活，進一步將食農教育主題拓展至全國科展或科學探究競賽舞台。報名連結 https://reurl.cc/epnvkm 。

清華大學 國教署 食農教育

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