陽明交大與普渡推「半導體學院」線上課 完成頒證書

為協助全球培育半導體關鍵人才，陽明交通大學與美國普渡大學攜手推出「半導體學院」線上課程，開放全球報名，完成線上課程後可獲頒結業證書。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，這項線上課程是陽明交大與普渡大學「台美半導體人才躍升計畫」的一部分，期望強化陽明交大甚至是台灣在半導體領域的領先地位，課程結合兩校於半導體領域的教學與研究優勢，打造彈性、模組化且與產業需求高度接軌的學習體系。

陽明交大校長林奇宏表示，半導體產業面臨快速變革與人才需求持續擴張，半導體學院課程奠基於陽明交大與普渡大學長期的合作關係，整合雙方在教育與研究的優勢，有助於建立跨國人才培育機制，此模式也將台灣累積的人才培育經驗，結合國際資源進行雙向共育人才模式。

陽明交大國際半導體策略辦公室執行長曾院介說明，「半導體學院」於普渡大學線上學習平台上架，共規劃5大模組、21門課程，其中18門課程由陽明交大開設，普渡大學提供3門課程。

課程內容涵蓋AI晶片設計、封裝與可靠度、半導體材料與元件，以及供應鏈管理等關鍵半導體主題，強調實務應用與跨領域整合，提供全球有意願的學習者彈性規劃學習進度，並可透過測驗機制強化學習成效，完成後可獲頒結業證書。

另外，此線上課程也同步於全球半導體專業數位學習平台SEMI University中，串聯國際產業與學習資源，有助於將陽明交大的學術能量推廣至全球舞台，擴大課程的國際影響力。