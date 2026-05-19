快訊

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

藍衣軍團的夢魘！義大利足球竟連續三屆踢不進世界盃

聽新聞
0:00 / 0:00

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今嘉南藥大揭牌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與。圖／校方提供
嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與。圖／校方提供

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系與教育部大學社會責任（USR）「幼老共學實踐計畫」團隊成立南部第一個「幼老共學南區人才培育中心」，今天由校長張翊峰與承辦計畫的朝陽科大研發長朱鴻棋等揭牌。校方表示，該中心成立象徵台灣代間教育發展邁入新里程。

全台目前只有有北、中、南、東四處「幼老共學人才培育中心」，嘉南藥大是南部獲選高等教育機構。嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與，嘉藥幼保系每年培養至少300名保母。

校方表示，這不僅是對嘉藥長期耕耘健康永續創新服務領域的肯定，更代表校方在建構高齡化社會支援體系中扮演著關鍵角色。面對超高齡社會與少子化雙重挑戰，教育轉型與社會共融已成為關鍵課題。

「幼老共學工作坊」包含嘉藥幼保系教師都將成為「種子教師」，要把幼老共學的專業知能融入常規課程，每年培育至少100名具跨世代照護能力的專業人才。

校方表示，「幼老共學」是打破世代隔閡的教育模式，不僅是場域共享，更是心靈連結。創新課程設計讓活潑的幼童與智慧的長者共處、共玩、共學。

對長輩而言，與幼童互動能有效提升自尊感與社會參與度，重新找回「被需要」的生命價值；對幼兒來說，能在自然互動中學習尊重長輩、培養同理心與耐受力，建立正確的生命觀與跨世代溝通能力。

張翊峰表示，嘉藥一直致力實踐大學社會責任，面對社會結構改變，不僅要觀察趨勢，更要主動出擊。南區人才培育中心揭牌正是將醫藥照護業轉化為社會溫暖力量的具體實踐。

他說，嘉藥不僅是培育優秀幼保專才搖籃，更要成為南部代間共榮推手，將持續深化產官學連結，讓「幼老共學」在南部開枝散葉，打造跨代無礙、充滿愛與溫度的學習體系。

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影
南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影
南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與。圖／校方提供
嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與。圖／校方提供

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影
南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影
南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影
南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

延伸閱讀

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

當桃園武陵8年校長…林煥周將退休「接任大興高中」 推升國際中小學

行政院辦人權教育國際工作坊 台灣高教攜手全球人權校園

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

相關新聞

大學生能做什麼副業？他建議留意校內資訊：2小時爽拿7千

除了面對課業以外，利用課餘時間打工賺錢也是大學生獲得生活知識、增廣見聞的絕佳方式。一名網友發文，好奇大學生能夠從事什麼副業，對此，有網友推薦一個很冷門的賺錢技巧...

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今嘉南藥大揭牌

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系與教育部大學社會責任（USR）「幼老共學實踐計畫」團隊成立南部第一個「幼老共學南區人才培育中心」，今天由校長張翊峰與承辦計畫的朝陽科大研發長朱鴻棋等揭牌。校方表示，該中心成立象徵台灣代間教育發展邁入新里程。

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

為迎接創校70周年，靜宜大學今天舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」，以「迎向教與學優質教育的新時代」為主題，共吸引亞洲地區姐妹校校長、國內大學代表及教育界人士約100人齊聚靜宜，共同探討高等教育面對全球化、數位轉型與跨文化學習的新挑戰與契機。

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

生成式AI正從單純的聊天工具，逐步進化為能夠自行執行與決策的「AI代理人（Agentic AI）」。東海大學宣布與Profet AI（杰倫智能）合作，導入企業級AI代理平台，整合全校的AI工具，如同「數位員工」，將大幅提升行政與教學效率。

大學生請病假「假證明一眼看穿」 師痛心喊不教了竟掀網路論戰

隨著各大專院校陸續設立「心理健康假」，立意良善的制度卻也衍生出不少亂象。近日，一名網友在Dcard上發文，轉貼某大學教授針對學生荒謬請假理由大吐苦水，其中竟有男大生請心理假的理由大剌剌填寫「不爽」；甚至還有學生拿別人的藥袋企圖矇混過關，讓該名教授心寒直呼「不值得賣命教學」。貼文一出，立刻在網路上掀起兩派論戰。

從獨居長者到都更視障者 輔大學生把新莊故事做成桌遊

獨居高齡者需求、視障者因新莊都更面臨的搏命故事，都變成桌遊。輔仁大學社會工作學系114學年度「社區工作」課程所發起的「瘋桌遊、玩新莊：新莊桌遊百匯成果發表」，將於6月16日上午10時10分至12時50分，在輔大羅耀拉大樓SL345舉行，現場展出八組學生歷經一年田野觀察、社區互動與反覆測試所完成的原創桌遊作品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。