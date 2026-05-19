南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今嘉南藥大揭牌

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系與教育部大學社會責任（USR）「幼老共學實踐計畫」團隊成立南部第一個「幼老共學南區人才培育中心」，今天由校長張翊峰與承辦計畫的朝陽科大研發長朱鴻棋等揭牌。校方表示，該中心成立象徵台灣代間教育發展邁入新里程。

全台目前只有有北、中、南、東四處「幼老共學人才培育中心」，嘉南藥大是南部獲選高等教育機構。嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與，嘉藥幼保系每年培養至少300名保母。

校方表示，這不僅是對嘉藥長期耕耘健康永續創新服務領域的肯定，更代表校方在建構高齡化社會支援體系中扮演著關鍵角色。面對超高齡社會與少子化雙重挑戰，教育轉型與社會共融已成為關鍵課題。

「幼老共學工作坊」包含嘉藥幼保系教師都將成為「種子教師」，要把幼老共學的專業知能融入常規課程，每年培育至少100名具跨世代照護能力的專業人才。

校方表示，「幼老共學」是打破世代隔閡的教育模式，不僅是場域共享，更是心靈連結。創新課程設計讓活潑的幼童與智慧的長者共處、共玩、共學。

對長輩而言，與幼童互動能有效提升自尊感與社會參與度，重新找回「被需要」的生命價值；對幼兒來說，能在自然互動中學習尊重長輩、培養同理心與耐受力，建立正確的生命觀與跨世代溝通能力。

張翊峰表示，嘉藥一直致力實踐大學社會責任，面對社會結構改變，不僅要觀察趨勢，更要主動出擊。南區人才培育中心揭牌正是將醫藥照護業轉化為社會溫暖力量的具體實踐。

他說，嘉藥不僅是培育優秀幼保專才搖籃，更要成為南部代間共榮推手，將持續深化產官學連結，讓「幼老共學」在南部開枝散葉，打造跨代無礙、充滿愛與溫度的學習體系。

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

嘉藥大幼保系今天配合舉辦「幼老共學工作坊」，該系學生與幼保人員42人參與。圖／校方提供

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今在嘉南藥大揭牌。記者周宗禎／攝影