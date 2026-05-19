清大電機首屆創新微學分課程 攜手微軟台灣研發中心培養跨域實作人才

國立清華大學電機工程學系推動「前沿科技探索與實作系列課程」（NTHU EE-NextWave Series），首波攜手微軟台灣研發中心，開設「生成式AI實務與應用」（Generative AI in the Real World），帶領學生從大型語言模型、多模態AI到AI Agent實作，深入探索生成式人工智慧於真實世界中的應用。

清大指出，11日課程期末成果發表中，學生團隊展現多項結合生活需求與產業場景的創新作品，涵蓋智慧行程安排、金融應用、自動化創作、智慧學習、影像辨識與在地化AI系統等，展現清華學生跨域整合與實作能力。

清大說，本課程由微軟台灣AI研發中心技術長陳佩君授課，聚焦多模態生成式AI與生成式影像技術的實務應用。透過為期八周的密集課程，引導學生從基礎概念、圖文嵌入、多模態推理、AI Agent，到生成式影像、安全性與人類對齊（Alignment）等主題，逐步建立設計與部署AI系統的能力。

陳佩君指出，這是清大電機系首次與微軟台灣研發中心推出的課程。近年生成式AI雖快速改變產業與工作型態，但課程的初衷，仍是希望學生回到「解決真實問題」本身，思考科技如何回應使用者需求。「在AI的世界裡，實作變得前所未有地容易，輸入想法，程式碼就能快速生成；但真正能打動人的，終究是人與人之間的溝通與理解。」

此次期末發表中，學生完成多項AI應用，包括「電阻自動辨識專題」、「YouBike AI Assist」、「擴散模型線上試穿系統」，以及整合線上行事曆並優化語音助理體驗的日夜模式智慧行程助理、選課與畢業規劃系統等。學生除完成系統開發，也需進行現場成果簡報與展示，即時回應評審提問。

成果發表邀請多位產學界代表擔任評審，包括微軟台灣研發中心總經理張仁炯、清華大學電資院副院長賴尚宏、電機系主任楊尚達、副系主任李祈均等。評審除關注技術可行性，也特別重視學生對使用情境與產品思維的理解。

獲得金獎的學生張軒誌則表示，透過這門課程，許多同學第一次完整接觸到模型選擇、資料集蒐集與AI訓練流程，也更理解實際開發過程中可能遭遇的困難與挑戰，並從中獲益良多。

清華電機系今年開設「前沿科技探索與實作系列課程」，透過業界合作、企業參訪與實作專題等方式，帶領大一、大二學生快速接觸最新科技浪潮，透過短期實作與微學分課程，培養未來電機工程師的技術視野與動手能力。除這次與微軟合作推出生成式AI課程外，系上也預計於下學期攜手AMD開設新課程，持續引入產業資源與最新技術，深化學生跨域整合與實作經驗。

清大電機攜手微軟台灣研發中心開設「生成式AI實務與應用」課，11日舉行期末發表。圖／清大提供