快訊

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

藍衣軍團的夢魘！義大利足球竟連續三屆踢不進世界盃

聽新聞
0:00 / 0:00

清大電機首屆創新微學分課程 攜手微軟台灣研發中心培養跨域實作人才

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
學生團隊展示生成式AI應用專題成果，介紹系統操作與開發流程。圖／清大提供
學生團隊展示生成式AI應用專題成果，介紹系統操作與開發流程。圖／清大提供

國立清華大學電機工程學系推動「前沿科技探索與實作系列課程」（NTHU EE-NextWave Series），首波攜手微軟台灣研發中心，開設「生成式AI實務與應用」（Generative AI in the Real World），帶領學生從大型語言模型、多模態AI到AI Agent實作，深入探索生成式人工智慧於真實世界中的應用。

清大指出，11日課程期末成果發表中，學生團隊展現多項結合生活需求與產業場景的創新作品，涵蓋智慧行程安排、金融應用、自動化創作、智慧學習、影像辨識與在地化AI系統等，展現清華學生跨域整合與實作能力。

清大說，本課程由微軟台灣AI研發中心技術長陳佩君授課，聚焦多模態生成式AI與生成式影像技術的實務應用。透過為期八周的密集課程，引導學生從基礎概念、圖文嵌入、多模態推理、AI Agent，到生成式影像、安全性與人類對齊（Alignment）等主題，逐步建立設計與部署AI系統的能力。

陳佩君指出，這是清大電機系首次與微軟台灣研發中心推出的課程。近年生成式AI雖快速改變產業與工作型態，但課程的初衷，仍是希望學生回到「解決真實問題」本身，思考科技如何回應使用者需求。「在AI的世界裡，實作變得前所未有地容易，輸入想法，程式碼就能快速生成；但真正能打動人的，終究是人與人之間的溝通與理解。」

此次期末發表中，學生完成多項AI應用，包括「電阻自動辨識專題」、「YouBike AI Assist」、「擴散模型線上試穿系統」，以及整合線上行事曆並優化語音助理體驗的日夜模式智慧行程助理、選課與畢業規劃系統等。學生除完成系統開發，也需進行現場成果簡報與展示，即時回應評審提問。

成果發表邀請多位產學界代表擔任評審，包括微軟台灣研發中心總經理張仁炯、清華大學電資院副院長賴尚宏、電機系主任楊尚達、副系主任李祈均等。評審除關注技術可行性，也特別重視學生對使用情境與產品思維的理解。

獲得金獎的學生張軒誌則表示，透過這門課程，許多同學第一次完整接觸到模型選擇、資料集蒐集與AI訓練流程，也更理解實際開發過程中可能遭遇的困難與挑戰，並從中獲益良多。

清華電機系今年開設「前沿科技探索與實作系列課程」，透過業界合作、企業參訪與實作專題等方式，帶領大一、大二學生快速接觸最新科技浪潮，透過短期實作與微學分課程，培養未來電機工程師的技術視野與動手能力。除這次與微軟合作推出生成式AI課程外，系上也預計於下學期攜手AMD開設新課程，持續引入產業資源與最新技術，深化學生跨域整合與實作經驗。

清大電機攜手微軟台灣研發中心開設「生成式AI實務與應用」課，11日舉行期末發表。圖／清大提供
清大電機攜手微軟台灣研發中心開設「生成式AI實務與應用」課，11日舉行期末發表。圖／清大提供

清大 微軟

延伸閱讀

明新科大重視跨域實作 打造AI人才基地

台南應用科大中小新創企業署推AI智慧打樣 助刺繡業升級

聯發創新基地攜手賽微科技 建構台灣企業專屬的在地化AI應用

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

相關新聞

大學生能做什麼副業？他建議留意校內資訊：2小時爽拿7千

除了面對課業以外，利用課餘時間打工賺錢也是大學生獲得生活知識、增廣見聞的絕佳方式。一名網友發文，好奇大學生能夠從事什麼副業，對此，有網友推薦一個很冷門的賺錢技巧...

南部首座「幼老共學南區人才培育中心」今嘉南藥大揭牌

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系與教育部大學社會責任（USR）「幼老共學實踐計畫」團隊成立南部第一個「幼老共學南區人才培育中心」，今天由校長張翊峰與承辦計畫的朝陽科大研發長朱鴻棋等揭牌。校方表示，該中心成立象徵台灣代間教育發展邁入新里程。

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

為迎接創校70周年，靜宜大學今天舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」，以「迎向教與學優質教育的新時代」為主題，共吸引亞洲地區姐妹校校長、國內大學代表及教育界人士約100人齊聚靜宜，共同探討高等教育面對全球化、數位轉型與跨文化學習的新挑戰與契機。

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

生成式AI正從單純的聊天工具，逐步進化為能夠自行執行與決策的「AI代理人（Agentic AI）」。東海大學宣布與Profet AI（杰倫智能）合作，導入企業級AI代理平台，整合全校的AI工具，如同「數位員工」，將大幅提升行政與教學效率。

大學生請病假「假證明一眼看穿」 師痛心喊不教了竟掀網路論戰

隨著各大專院校陸續設立「心理健康假」，立意良善的制度卻也衍生出不少亂象。近日，一名網友在Dcard上發文，轉貼某大學教授針對學生荒謬請假理由大吐苦水，其中竟有男大生請心理假的理由大剌剌填寫「不爽」；甚至還有學生拿別人的藥袋企圖矇混過關，讓該名教授心寒直呼「不值得賣命教學」。貼文一出，立刻在網路上掀起兩派論戰。

從獨居長者到都更視障者 輔大學生把新莊故事做成桌遊

獨居高齡者需求、視障者因新莊都更面臨的搏命故事，都變成桌遊。輔仁大學社會工作學系114學年度「社區工作」課程所發起的「瘋桌遊、玩新莊：新莊桌遊百匯成果發表」，將於6月16日上午10時10分至12時50分，在輔大羅耀拉大樓SL345舉行，現場展出八組學生歷經一年田野觀察、社區互動與反覆測試所完成的原創桌遊作品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。