退休生技專家重返校園 用AI創作宗教藝術獲獎

去年退休的生技專家賴冠郎重返校園，就讀華梵大學碩士在職專班，以「道家的內祕視界」系列創作，贏得英國FADA「未來藝術與設計獎」春季賽「人工智慧生成藝術類」銀獎。

華梵大學今天發布新聞稿指出，賴冠郎在生技製藥界資歷顯赫，擁有台北醫學大學藥學碩士與國防醫學院生命科學研究所博士學位，專精新藥開發與醫療科技評估，曾是科技顧問公司創辦人、醫藥公司董事與生技醫療類股公司新藥開發副總經理，在國防醫學院兼任助理教授近20年。

賴冠郎說，自己一直對佛、道深感興趣，近年開始學習唐卡與水墨，去年退休後到華梵大學參觀熟齡學生畢業展時怦然心動，決定與太太一起報考碩士在職專班，洗盡鉛華重回校園當學生。

因為修習佛教生死學、密教曼荼羅和其他美術與佛藝課程，喚醒潛藏心底的宗教情懷，賴冠郎決定將道家經典中難以言說與不可見的修行境界，透過AI「數位煉金術」進行視覺化創作，讓古老的內丹修煉智慧在數位浪潮中重生。

從開始學習AI繪圖到提交作品參賽僅不到半年時間，62歲的賴冠郎就以「道家的內祕視界」系列創作，贏得英國FADA「未來藝術與設計獎」春季賽「人工智慧生成藝術類」銀獎。

「道家的內祕視界」以12張聯畫表現從凡塵覺醒到修行圓滿的各階段過程，包括在浩瀚虛空中打坐的女孩代表探求真理的現代靈魂、冥想者面對重重難關與經歷的嶄新境界，陪伴身邊的「靈性貓咪」皮毛色彩轉變成幽紫金輝，則象徵與修煉者同步進行的意識整合及細微震盪。

賴冠郎提到，希望這系列作品能引導觀者穿梭於光影交織間，越過重重阻礙關卡，重新發現永恆的自我淬煉之路，為焦慮的現代人提供一處內在宇宙的棲息地。