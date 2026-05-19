崑山科大教授劉耕名設計團隊 獲紐約藝術指導協會三項銅立方獎

有百年歷史、全球指標性設計獎項「紐約藝術指導協會年度獎」公布2026年第105屆得獎名單，崑山科大講座教授劉耕名帶領的設計團隊Bito在三項不同領域贏得「銅立方獎」。校方表示，崑大是台灣首個單屆獲三項立方獎紀錄保持者。

獲獎作品「崑山科技大學60週年主視覺設計」挖掘學校深厚的「基本功」文化，將「崑山」二字拆解為「山、日、比、山」等漢字元素，並透過重複循環（Loop）的視覺形式展現「重複的力量」。

劉耕名表示，這款設計致敬富錦樹集團創辦人吳羽傑、視覺設計師楊士慶、電影剪接師李念修等15萬名崑大校友，在各行各業日復一日磨練、淬鍊出無限可能的匠人心志，他們的成功故事，都是源於這份踏實的基石。

崑大表示，這項獲得國際金獎肯定的設計，劉耕名講座教授在去年60周年校慶特別邀請崑大師生、校友一同加入創作，他先為校慶設計了一套「即時動態海報生成器」，打破傳統設計的地域限制，讓在校師生與校友能選取漢字元素、調整粗細並上傳個人化圖像，創造出獨一無二的動態海報。這種將科技結合設計的互動體驗，不僅讓學生在參與過程中吸取國際級的創作能量，更讓學子感受到「與大師並肩作戰」的實務震撼，大幅提升了學生的自信心與美學層次。

另一得獎作品2025 大阪世界博覽會 Tech World 館體驗作品「A Tree Meets the Moon」，今年也在台灣燈會展出。校方說，為深化教學成效，劉耕名3月帶領視傳系師生前往觀摩，校長李天祥、副校長鐘俊顏到場支持，展現校方對頂尖師資引領教學的高度重視。

李天祥表示，校方致力打造與業界零距離學習環境，聘請劉耕名等國際金獎常客擔任講座教授，帶給學生的是無窮的實務收穫與接軌國際機會，對選擇未來志向的高中職學生，崑大不僅擁有95%高就業率，更有如劉耕名教授般的「金牌師資」傳承經驗，是培育未來設計新星的最佳搖籃。

KSU60XBito 崑山科大60周年主視覺整合動畫影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=qp1_Mn7VEE8

劉耕名分享主視覺發想過程。圖／校方提供

劉耕名邀請崑大師生、校友加入創校60周年主視覺創作過程。圖／校方提供

劉耕名率崑大師生參訪大阪世博會TECH WORLD館，導覽獲得ADC 銅立方獎作品。圖／校方提供

劉耕名講座教授出席視傳系畢業成果展，給予學生建議與指導。圖／校方提供