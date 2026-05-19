快訊

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大研究：試管嬰兒罹心臟病風險較高 多胞胎是關鍵

中央社／ 台北19日電

陽明交大研究指出，試管嬰兒罹患先天性心臟病的風險高於自然受孕者，多胞胎妊娠是關鍵因素之一，建議多胞胎妊娠孕婦考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大護理學院社區健康照護研究所教授簡莉盈與公衛學者合作，運用台灣2004年至2017年間全國性資料庫，分析逾180萬組親子資料，將兒童依父母生育狀況分為自然受孕、低生育力、試管嬰兒，並追蹤兒童0至13歲間心血管疾病發生情形。

研究發現，相較於自然受孕兒童，透過試管受孕出生的兒童或父母屬於低生育力族群的孩子，罹患先天性心臟病的風險皆顯著增加，顯示潛在的不孕因素可能對下一代健康產生影響。

研究也發現，「多胞胎妊娠」是關鍵因素之一，在試管嬰兒與先天性心臟病的關聯中，逾5成風險可由多胞胎妊娠解釋，顯示人工生殖過程中常見的多胚胎植入策略，可能間接提高新生兒心臟異常風險；基於這些發現，團隊支持單一胚胎植入，以減少相關風險，也建議多胞胎妊娠孕婦考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現與介入。

簡莉盈說明，隨著人工生殖技術普及，透過試管出生的嬰兒比例持續上升，這項研究分析全國性資料提出實證結果，有助醫療人員與家長全面性評估；儘管研究發現風險增加，發生率仍相對低，家長無須過度恐慌，團隊將進行更長期追蹤，釐清試管嬰兒對成年後心血管健康的影響。

陽明交大 試管嬰兒 陽明交通大學

延伸閱讀

剖腹產寶寶「關鍵100天」決勝期！婦產科權威醫師揭「短雙歧桿菌＋益生元」雙關鍵

會考將至 研究揭15歲壓力恐增成年憂鬱自傷風險

咖啡護心還是傷心？最新研究：有助穩定心律 每天喝多少看1關鍵

健康主題館／糖友高蛋白吃過頭 血糖失控風險飆

相關新聞

大學生能做什麼副業？他建議留意校內資訊：2小時爽拿7千

除了面對課業以外，利用課餘時間打工賺錢也是大學生獲得生活知識、增廣見聞的絕佳方式。一名網友發文，好奇大學生能夠從事什麼副業，對此，有網友推薦一個很冷門的賺錢技巧...

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

為迎接創校70周年，靜宜大學今天舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」，以「迎向教與學優質教育的新時代」為主題，共吸引亞洲地區姐妹校校長、國內大學代表及教育界人士約100人齊聚靜宜，共同探討高等教育面對全球化、數位轉型與跨文化學習的新挑戰與契機。

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

生成式AI正從單純的聊天工具，逐步進化為能夠自行執行與決策的「AI代理人（Agentic AI）」。東海大學宣布與Profet AI（杰倫智能）合作，導入企業級AI代理平台，整合全校的AI工具，如同「數位員工」，將大幅提升行政與教學效率。

大學生請病假「假證明一眼看穿」 師痛心喊不教了竟掀網路論戰

隨著各大專院校陸續設立「心理健康假」，立意良善的制度卻也衍生出不少亂象。近日，一名網友在Dcard上發文，轉貼某大學教授針對學生荒謬請假理由大吐苦水，其中竟有男大生請心理假的理由大剌剌填寫「不爽」；甚至還有學生拿別人的藥袋企圖矇混過關，讓該名教授心寒直呼「不值得賣命教學」。貼文一出，立刻在網路上掀起兩派論戰。

從獨居長者到都更視障者 輔大學生把新莊故事做成桌遊

獨居高齡者需求、視障者因新莊都更面臨的搏命故事，都變成桌遊。輔仁大學社會工作學系114學年度「社區工作」課程所發起的「瘋桌遊、玩新莊：新莊桌遊百匯成果發表」，將於6月16日上午10時10分至12時50分，在輔大羅耀拉大樓SL345舉行，現場展出八組學生歷經一年田野觀察、社區互動與反覆測試所完成的原創桌遊作品。

海外第一所！銘傳大學攜手三麗鷗娛樂 學生有望赴日實習

銘傳大學表示，校長李選士與日本三麗鷗娛樂（SANRIO ENTERTAINMENT）代表董事社長小巻亜矢，日前雙方簽署合作備忘錄，啟動台日產學合作與國際人才培育交流機制，也是三麗鷗集團於海外第一所正式簽約合作的學校，學生修讀完校內課程後，有機會前往日本進行一學期實習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。