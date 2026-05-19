陽明交大研究：試管嬰兒罹心臟病風險較高 多胞胎是關鍵

陽明交大研究指出，試管嬰兒罹患先天性心臟病的風險高於自然受孕者，多胞胎妊娠是關鍵因素之一，建議多胞胎妊娠孕婦考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大護理學院社區健康照護研究所教授簡莉盈與公衛學者合作，運用台灣2004年至2017年間全國性資料庫，分析逾180萬組親子資料，將兒童依父母生育狀況分為自然受孕、低生育力、試管嬰兒，並追蹤兒童0至13歲間心血管疾病發生情形。

研究發現，相較於自然受孕兒童，透過試管受孕出生的兒童或父母屬於低生育力族群的孩子，罹患先天性心臟病的風險皆顯著增加，顯示潛在的不孕因素可能對下一代健康產生影響。

研究也發現，「多胞胎妊娠」是關鍵因素之一，在試管嬰兒與先天性心臟病的關聯中，逾5成風險可由多胞胎妊娠解釋，顯示人工生殖過程中常見的多胚胎植入策略，可能間接提高新生兒心臟異常風險；基於這些發現，團隊支持單一胚胎植入，以減少相關風險，也建議多胞胎妊娠孕婦考慮胎兒心臟超音波檢查，以利早期發現與介入。

簡莉盈說明，隨著人工生殖技術普及，透過試管出生的嬰兒比例持續上升，這項研究分析全國性資料提出實證結果，有助醫療人員與家長全面性評估；儘管研究發現風險增加，發生率仍相對低，家長無須過度恐慌，團隊將進行更長期追蹤，釐清試管嬰兒對成年後心血管健康的影響。