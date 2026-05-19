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大學生能做什麼副業？他建議留意校內資訊：2小時爽拿7千

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問適合大學生的副業，掀起熱烈討論。 示意圖／ingimage
一名網友詢問適合大學生的副業，掀起熱烈討論。 示意圖／ingimage

除了面對課業以外，利用課餘時間打工賺錢也是大學生獲得生活知識、增廣見聞的絕佳方式。一名網友發文，好奇大學生能夠從事什麼副業？對此，有網友推薦一個很冷門的賺錢技巧，就是去參加校內比賽賺取獎金，因為參與的人數少，極大機率能夠得名，他有位朋友就是投稿短篇小說競賽得獎，僅花了1到2小時準備就賺取了7千元。

一名大學生在Threads發文，詢問大學生適合從事何種副業賺錢。網友們紛紛提供意見，「保險業務員」、「有興趣演戲可以投劇組」、「認真回答你，可以去社團撈通告，有的劇組會給沒經驗的素人參加」、「自媒體」、「家教」。

也有網友分享較冷門的賺錢方式，就是去參加學校的校內競賽，由於這種比賽通常很少學生參與，「只要參加就保底得名」，他有個朋友就是利用此方式賺取獎金的，有次參與校園短篇小說比賽得獎拿到了7千元，即使文筆並不好、僅花1到2小時準備，但因為參與人數很少，照樣能夠獲獎。他表示此方式是利用資訊差賺錢，而且大多數競賽都是有獎金的，推薦想參加的學生可以去學校官網留意相關資訊。

還有網友指出不要從事直銷或保險相關的行業，可以運用AI生成網路小說的畫面，再丟到YouTube或TikTok賺取流量，歐美的觀眾通常很喜歡這類的影片。也建議去嘗試夜市加盟，挑選人流量大的攤位找，通常10萬元就能搞定一個攤位，只要時間能夠配合，收入就會挺可觀的。

此外也有過來人推薦兩個行業，第一是葬儀社相關工作，不怕屍體的同學可嘗試，學習禮生的基本動作就能加薪，只要選早場的出殯時間就不會影響課業；第二是去有語言門檻的展場打工，薪水雖然不多，但只要錄取，就能獲取展場提供的便當，「可以多解決兩餐」，既能賺錢也能省下餐食費用。

除了上述提議外，大學生從事保全工作也曾引起討論，一位網友居住的社區來了一位22歲的保全，對方目前還在讀大學，一周兼職2天，月賺1萬多元，他好奇為什麼保全越來越年輕？不少網友指出保全的工作很適合學生兼職，如果晚上再跑外送的話，薪水甚至贏過許多上班族。

大學生 打工 存錢

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