靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

為迎接創校70周年，靜宜大學今天舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」，以「迎向教與學優質教育的新時代」為主題，共吸引亞洲地區姐妹校校長、國內大學代表及教育界人士約100人齊聚靜宜，共同探討高等教育面對全球化、數位轉型與跨文化學習的新挑戰與契機。

今天論壇由靜宜大學校牧楊安仁神父主持祈福禮揭開序幕。台中市教育局副局長賴緣如代表市府致詞表示，靜宜大學長期深耕人才培育與國際交流，是台中海線重要教育基地，也透過國際姐妹校合作拓展學生國際視野，為地方與社會發展帶來重要貢獻。

靜宜校長林思伶表示，今年適逢靜宜創校70周年，論壇聚焦高等教育未來發展，展現靜宜培育具世界視野與社會責任人才的理念。她感謝亞洲姐妹校與國內大學夥伴參與交流，共同深化跨國合作與人才培育。

林思伶以「與學生一起創造學習」為題，分享靜宜推動「參與式學習」的理念。她說面對AI時代，大學教育除知識傳授外，更應培養學生批判思考與自主學習能力；跨文化共教共學及全球同儕學習，也將成為未來高教發展的重要方向。

會中邀請前教育部長、國立政治大學吳思華講座教授，以「重新想像優質教育在新時代：從知識導向到以人為本與在地國際化的轉型」為題發表專題演講。他指出，大學教育正面臨轉型挑戰，未來應從知識導向走向以人為本，結合在地特色與全球交流，培養具自主學習與全球視野的人才；並期許大學校長以創新思維將挑戰化為轉型契機。

韓國韓南大學校長Seung-Cheol Yi表示，面對少子化與高教環境變化，各大學需共同思考未來革新方向，此次論壇也提供各校交流經驗的重要機會。日本同志社女子大學校長Kiyoshi Kawasaki表示，隨著時代變化，大學教育持續創新，但教育核心價值始終不變，期待透過姐妹校交流深化國際教育合作。馬來西亞拉曼大學校長Ewe Hong Tat指出，人工智慧帶來挑戰，大學教育正處於重要轉型階段，透過論壇交流有助各校提升教學品質與未來教育發展。

與會亞洲姐妹校代表也分享高教面對AI、少子化與國際化趨勢下的挑戰與轉型方向。印尼阿天瑪加雅日惹大學提到，透過線上課程與跨國合作推動跨文化共學；日本琉球大學則認為，大學教育應鼓勵學生主動提問與實踐，培養自主思考與解決問題能力。

馬來西亞拉曼大學強調跨國線上共學與國際交流合作的重要性，促進學生全球視野與跨文化溝通能力；文藻外語大學校長莊慧玲分享跨文化共教共學、國際學伴及雙聯學制經驗，透過國際課程與海外交流，強化學生跨文化溝通能力。

日本同志社女子大學介紹結合企業合作與地方創生的「食品開發計畫」，透過實務場域培養學生團隊合作與創新能力。韓國韓南大學分享以AI、創新創業與產學合作為核心的「參與式學習模式」，培養學生實作與創新能力。

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」，邀集亞洲高教領袖齊聚交流，共同探討高等教育未來發展方向。圖／靜宜大學提供

靜宜大學今天舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」，由靜宜大學校牧楊安仁神父主持祈福禮揭開序幕，象徵「亞洲姐妹校校長論壇」正式展開。圖／靜宜大學提供

論壇聚焦AI時代下的高等教育轉型，探討跨文化共學、全球學習與教育創新等議題。圖／靜宜大學提供