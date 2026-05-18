東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具
生成式AI正從單純的聊天工具，逐步進化為能夠自行執行與決策的「AI代理人（Agentic AI）」。東海大學宣布與Profet AI（杰倫智能）合作，導入企業級AI代理平台，整合全校的AI工具，如同「數位員工」，將大幅提升行政與教學效率。
東海大學近年積極推動AI轉型，已建置7間AI PC教室、打造算力中心及OpenClaw龍蝦池，此次與Profet AI共同啟動「Profet AI Domain Twin Co-Lab」產學共創計畫，校長張國恩與Profet AI執行長黃建豪簽署產學合作協議，導入Profet AI捐贈的企業級軟體平台「Domain Twin」。
東海大學指出，透過該平台，學生在學期間就能接觸產業級AI工具與應用模式，提前與職場接軌，教職員則可運用AI技術，優化行政流程與教學效率，提升校務運作效率。
東海大學圖書暨資訊處資訊長楊朝棟表示，Domain Twin平台具備自主「管理」與「稽核」的能力，象徵AI應用從過往的問答型工具，升級為具備執行力的「數位員工」，這也是未來智慧校園的重要發展方向；東海將結合搭載NVIDIA B200晶片的高效能運算資源，打造兼具算力與治理能力的頂尖實作場域。
張國恩表示，東海不僅要建置AI PC教室，更會推動教室AI化，以「AI東海．生成未來」為核心願景，持續從教學環境、教學創新及行政革新三大面向推動AI轉型，近期更透過校內專屬的OpenClaw龍蝦池，全面優化校務行政流程與教學效率。
張國恩指出，東海已與推廣處、中部工業區、科學園區及台中市政府展開密切合作，中市府也規畫運用東海AI設備培訓人才。他強調，AI教育革新不能只靠學校力量，更需企業共同投入，此次與Profet AI成立共同實驗室，不僅有助於培育台灣AI人才，也能協助學生提早接軌產業需求。
黃建豪表示，Profet AI致力於打造可管理、控制、量化的AI代理人，將企業資深人才多年累積的經驗與知識，轉化為可保存、傳承的智慧資產；東海大學的理念與Profet AI高度契合，期待透過這次合作，將業界實務經驗導入校園，協助學生提早熟悉AI時代的工作模式與產業需求。
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