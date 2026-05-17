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大學生請病假「假證明一眼看穿」 師痛心喊不教了竟掀網路論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
大學設立心理健康假原是美意，卻遭部分學生濫用。有教授發文抱怨，學生不僅請假理由寫「不爽」，甚至還拿別人的藥袋企圖矇騙過關。示意圖／Ingimage
大學設立心理健康假原是美意，卻遭部分學生濫用。有教授發文抱怨，學生不僅請假理由寫「不爽」，甚至還拿別人的藥袋企圖矇騙過關。示意圖／Ingimage

隨著各大專院校陸續設立「心理健康假」，立意良善的制度卻也衍生出不少亂象。近日，一名網友在Dcard上發文，轉貼某大學教授針對學生荒謬請假理由大吐苦水，其中竟有男大生請心理假的理由大剌剌填寫「不爽」；甚至還有學生拿別人的藥袋企圖矇混過關，讓該名教授心寒直呼「不值得賣命教學」。貼文一出，立刻在網路上掀起兩派論戰。

一名網友以台灣已走到教授開始仇視學生的境地了」為題，在Dcard上分享了一名大學教授觀察到的校園「翹課百態」。該教授無奈表示，每逢三天連假前夕，班上就會出現集體請假潮。女學生大多會以「生理假」為由，男學生則紛紛祭出「心理健康假」。

由於這兩種假別依規定皆不需要提供證明文件，且老師不能因此扣分，即便心知肚明，也只能乖乖簽署同意。最讓教授傻眼的是，曾有一名男學生申請心理健康假時，理由欄竟然直接填寫「不爽」兩字，行徑相當囂張。

除了免證明的假別遭濫用，需要檢附證明的「病假」同樣花招百出。該教授分享近期遇到的一起荒唐案例：一名學生以「胃痛」為由請病假，隔了幾天才補上藥袋照片作為證明。但教授仔細一看，發現該藥袋不僅是三月中旬開立的舊藥，學生還刻意將病患名字的前兩個字裁切掉。更糗的是，露出的第三個字根本與該學生的名字不符，粗糙的「借用」手法當場被識破。

面對種種荒謬的請假亂象，該名教師無奈自嘲，距離學期結束只剩幾周，自己的噩夢也即將告終。他感嘆，每當想到「我人生的最後，不值得那麼賣命教學來侍候這些不長進的大學生」，就忍不住手舞足蹈，快樂得不得了。

教授的心聲曝光後，引發網友熱烈討論。一派網友力挺教授，認為現在部分大學生確實缺乏責任感：「這明顯是恨鐵不成鋼的心態」、「拿粗糙的假證明騙人，根本是把老師當白痴，也不願為自己的行為負責」、「教授講得沒錯，這不算仇視，這種學生直接當掉就好」、「想無限制請假大可以休學」。

不過，也有另一派網友持相反意見，認為大學生已經是成年人，可以為自己的出席率負責：「學費是我付的，憑什麼不能給自己放假？這心態太奴了」、「我不爽都直接曠課，反正期中期末考高一點就好」、「大學任我玩四年不行嗎？只要學分拿得到就好」。

大學生 台灣 病假 大學教授

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