海外第一所！銘傳大學攜手三麗鷗娛樂 學生有望赴日實習

銘傳大學表示，校長李選士與日本三麗鷗娛樂（SANRIO ENTERTAINMENT）代表董事社長小巻亜矢，日前雙方簽署合作備忘錄，啟動台日產學合作與國際人才培育交流機制，也是三麗鷗集團於海外第一所正式簽約合作的學校，學生修讀完校內課程後，有機會前往日本進行一學期實習。

銘傳大學表示，未來雙方將以銘傳大學「7+1學期實習教育模式」為核心，結合銘傳在國際化教育、觀光人才培育與實務學習上的基礎，以及三麗鷗娛樂在主題樂園經營、品牌服務、觀光娛樂與跨文化接待上的產業經驗，為學生打造赴日實習的跨國學習平台，讓課堂所學延伸至國際產業。

銘傳大學說明，依規劃，學生完成7學期校內專業課程後，將有機會前往日本進行一學期完整企業實習，實際參與企業營運、活動企劃、觀光服務、品牌接待與跨文化溝通等工作。

銘傳大學國際副校長李藍瑜強調，銘傳長期推動國際化與實務導向教育，透過此次合作，讓學生在求學階段就能深入日本產業現場，培養跨文化溝通能力。

李藍瑜也說，期待結合三麗鷗在日本地方創生與觀光產業的資源，發展更多元的產、官、學合作模式。讓學生走向業界，把課堂所學帶進日本主題樂園。