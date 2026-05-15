嘉大攜手陽明交大簽MOU 打造中醫藥從種植到臨床生態系

響應國家推動「中草藥科技島」政策願景，國立嘉義大學與國立陽明交通大學昨天簽署學術交流合作備忘錄（MOU），雙方將整合嘉大在藥用植物栽培與食農創新領域的深厚基礎，以及陽明交大在智慧醫療與臨床實證的研究能量，共同建構從種源保存、智慧種植到臨床應用的中醫藥完整產業鏈。

簽約前，跨校合作團隊國際舞台傳捷報。陽明交大教授陳文亮，攜手嘉大生化科技學系教授陳政男及體健系副教授林明儒組研發團隊，在2026第40屆日本創新天才國際發明展，奪6面金牌及2項特別獎，開發高純度中草藥類外泌體奈米囊泡，可應用長照皮膚照護、醫美術後保養及寵物皮膚修復等領域，成為此次深化合作的重要基礎。

合作以打造中醫藥「一條龍」發展模式為核心，雙方希望建立涵蓋產學研究、臨床驗證與產業應用的完整中醫藥生態系，串聯中草藥產業鏈各環節，推動中醫藥朝科學化、標準化方向發展。嘉大發揮農業與在地產業鏈優勢，負責中草藥優良品種選育、種原庫建置與保存，並利用高、中、低海拔不同環境進行栽培研究，同時導入智慧農業技術穩定藥材品質，進一步進行成分萃取與分析，串聯雲嘉南地區中草藥相關產業；陽明交大結合醫學、基礎科學及科技整合優勢，推動中西藥交互作用研究、臨床試驗、大數據分析與智慧醫療應用，並協助相關法規制度建立。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大積極布局醫藥領域，朝設立第8學院「醫學院」目標邁進，目前已成立「中西醫藥科學碩士學位學程」，生命科學院與農學院也長期深耕中草藥栽培、應用與綠色萃取技術，透過與陽明交大合作，將有助整合研究與臨床資源，加速中醫藥發展。

陽明交大113學年度成立全台首個國立大學中醫學系，致力培育兼具科學與工程思維的「新中醫」人才。校長林奇宏指出，優質且標準化的中藥材是臨床實證與新藥開發的重要基礎，未來透過雙方合作，將深化跨域醫學教育與學術交流，加速台灣中醫藥與國際接軌。雙方期待，未來培育兼具種植、藥理與臨床能力的跨域人才，從嘉南平原中草藥栽培，到醫學中心臨床應用，全面推動中醫藥精準健康與高值化發展，提升台灣在國際天然保健市場的競爭力。

響應國家推動「中草藥科技島」政策願景，國立嘉義大學與國立陽明交通大學昨天簽署學術交流合作備忘錄（MOU）。圖／嘉義大學提供