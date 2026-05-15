嘉南藥理大學嬰幼兒保育系應屆畢業生今天在學校大禮堂舉辦「夜市攏底『嘉』」闖關活動，將台灣在地特色夜市文化融入幼兒教育情境，邀請鄰近幼兒園孩童參與沉浸式夜市闖關遊戲，展現嘉藥幼保系學生四年課程設計力與活動執行力成果。

闖關活動以「做中學、玩中學」核心理念，規畫「賓果推推樂」、「冰品小達人」、「玩彈啦」、「做伙踅夜市」、「快樂水果隆底嘉」及「王牌投手大挑戰」六大主題關卡。

關卡設計結合視覺辨識、肢體開發與邏輯思維，從考驗手眼協調精細動作，到訓練大肌肉發展的跑、拿、放、擊掌等大動作，讓孩子在熟悉又充滿趣味氛圍中自然學習，全面提升幼兒專注力、觀察力與問題解決能力。

幼保系希望團體互動與合作遊戲，增進孩子的人際溝通與社交技巧，讓學習不再侷限於課堂，而是在遊戲體驗中自然發生。

活動總召學生柯孟潔表示，以「夜市」作為專題主軸，就是希望透過最貼近日常生活的情境拉近與幼兒的距離。籌備過程團隊成員反覆討論如何將枯燥或抽象的學習指標融入遊戲，確保每一關不僅好玩，更能達到教育目標。看到幼童們投入參與、完成挑戰後開心歡呼模樣，就是給予畢業生最好的肯定。

幼保系主任賴羿蓉表示，畢業專題是學生四年學習成果展現，「夜市攏底嘉」不只是成果發表，更是實務學習平台的場域，幼保系鼓勵學生將專業知識結合社會服務，透過闖關活動深化教學能力與現場應變經驗，成功營造輕鬆愉快的學習氛圍，讓幼兒在充滿歡笑的「夜市」探險達成學習目標，也為在地幼兒教育注入更多創新與活力。

嘉藥幼保系畢業生結合台灣夜市文化、打造沉浸式幼教體驗。圖／幼保系提供

嘉藥幼保系畢業生結合台灣夜市文化、打造沉浸式幼教體驗。圖／幼保系提供

嘉藥幼保系畢業生結合台灣夜市文化、打造沉浸式幼教體驗。圖／幼保系提供

嘉藥幼保系畢業生結合台灣夜市文化、打造沉浸式幼教體驗。圖／幼保系提供

嘉藥幼保系畢業生結合台灣夜市文化、打造沉浸式幼教體驗。圖／幼保系提供