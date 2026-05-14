喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費

「出國留學就能開拓眼界」是許多人深信不疑的勵志信條，但現實的重量，往往在踏出國門後才真正顯現。近日就有一位留英學生直呼：「家裡沒錢真的不要留學」，並表示自己在出國後才發現，最昂貴的往往不是學費，而是令人窒息的階級落差。

一位正在英國攻讀碩士的留學生發文感嘆，自己出國前天真地以為，只要努力存錢就能一圓留學夢，但「真的出國後，才發現根本不是只有學費的問題」。當身邊的朋友放假直接飛往歐洲各國度假、租住市中心高級公寓，無須為簽證、工作憂慮時；自己卻必須每天精打細算，思考匯率上漲、房租怎麼分，甚至連點外送都成為一種奢侈的掙扎。

「最痛苦的其實不是窮，是開始發現有些人的人生起點，真的比你努力十年還高。」這段充滿無力感的經歷，讓原PO開始後悔當初「硬要出國」的決定，她表示，外界普遍鼓吹「留學會改變人生」，卻鮮少有人提醒，留學可能會讓你第一次真正感受到自己的階級。

對於沒錢也能留學的勵志觀點，原PO也持反駁意見，直呼「家裡沒錢真的不要留學」，並提醒想出國留學的學子好好評估，這場豪賭是否真的「值得」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，有網友認為，留學本來並非努力就能立刻翻身的捷徑，視野與人脈都不是一蹴可幾的，「出國念書只是入場券，不是保證班」。也有許多人指出，海外生活成本與消費水平是可預期的現實，「消費高這件事，妳來之前不知道嗎？」與其將焦點放在與富裕同學比較，不如把時間投入實習、拓展人脈與提升自身能力。

不過也有人溫馨鼓勵原PO，提醒她「有錢人留學是體驗人生，普通人留學是在賭人生」、「認清自己的階級沒什麼不好，不用去比別人的人生，把自己過好就很棒了」、「妳現在都已經在國外了，咬牙堅持把學位及能力拿到吧！不要去想這些有的沒有的，它對妳沒有幫助，加油」、「認清階級我覺得很正向耶，這樣才知道自己要更努力」、「相對剝奪感很讓人不舒服，但其實還有很多跟你一樣普通家庭、出外求學、努力生活的學生，人比人氣死人，少跟他們比也許會好受一點」。