快訊

習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

聽新聞
0:00 / 0:00

喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費

聯合新聞網／ 綜合報導
一位留英學生感嘆：「家裡沒錢真的不要留學」，並表示自己在出國後才發現，最昂貴的往往不是學費，而是令人窒息的階級落差。留學示意圖。圖／AI生成
一位留英學生感嘆：「家裡沒錢真的不要留學」，並表示自己在出國後才發現，最昂貴的往往不是學費，而是令人窒息的階級落差。留學示意圖。圖／AI生成

「出國留學就能開拓眼界」是許多人深信不疑的勵志信條，但現實的重量，往往在踏出國門後才真正顯現。近日就有一位留英學生直呼：「家裡沒錢真的不要留學」，並表示自己在出國後才發現，最昂貴的往往不是學費，而是令人窒息的階級落差。

一位正在英國攻讀碩士的留學生發文感嘆，自己出國前天真地以為，只要努力存錢就能一圓留學夢，但「真的出國後，才發現根本不是只有學費的問題」。當身邊的朋友放假直接飛往歐洲各國度假、租住市中心高級公寓，無須為簽證、工作憂慮時；自己卻必須每天精打細算，思考匯率上漲、房租怎麼分，甚至連點外送都成為一種奢侈的掙扎。

「最痛苦的其實不是窮，是開始發現有些人的人生起點，真的比你努力十年還高。」這段充滿無力感的經歷，讓原PO開始後悔當初「硬要出國」的決定，她表示，外界普遍鼓吹「留學會改變人生」，卻鮮少有人提醒，留學可能會讓你第一次真正感受到自己的階級。

對於沒錢也能留學的勵志觀點，原PO也持反駁意見，直呼「家裡沒錢真的不要留學」，並提醒想出國留學的學子好好評估，這場豪賭是否真的「值得」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，有網友認為，留學本來並非努力就能立刻翻身的捷徑，視野與人脈都不是一蹴可幾的，「出國念書只是入場券，不是保證班」。也有許多人指出，海外生活成本與消費水平是可預期的現實，「消費高這件事，妳來之前不知道嗎？」與其將焦點放在與富裕同學比較，不如把時間投入實習、拓展人脈與提升自身能力。

不過也有人溫馨鼓勵原PO，提醒她「有錢人留學是體驗人生，普通人留學是在賭人生」、「認清自己的階級沒什麼不好，不用去比別人的人生，把自己過好就很棒了」、「妳現在都已經在國外了，咬牙堅持把學位及能力拿到吧！不要去想這些有的沒有的，它對妳沒有幫助，加油」、「認清階級我覺得很正向耶，這樣才知道自己要更努力」、「相對剝奪感很讓人不舒服，但其實還有很多跟你一樣普通家庭、出外求學、努力生活的學生，人比人氣死人，少跟他們比也許會好受一點」。

留學 英國

相關新聞

喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費

「出國留學就能開拓眼界」是許多人深信不疑的勵志信條，但現實的重量，往往在踏出國門後才真正顯現。近日就有一位留英學生直呼：「家裡沒錢真的不要留學」，並表示自己在出國後才發現，最昂貴的往往不是學費…

蔡英文雨中造訪東海…是否關注川習會？她強調台灣自身重要性

前總統蔡英文今天下午受邀到東海大學演講，在濛濛雨中走進東海地標路思義教堂，有支持者獻花，也有人大喊「總統我愛妳」；面對學生提問是否關注川習會發展，她沒有正面回答，反而強調台灣有自身優勢與重要國際地位，才會受到各國關注。

聖約翰科大爆勞資爭議！高教工會控協商「打假球」 ：未終止就要資遣教師

聖約翰科大教師去年協同高教工會到教育部陳情，指校方假安置、真解僱，欲違法資遣數名專任教師，當時學校表示，是少子化下部分教師已經無課可上，只是依法將教師進行安置。工會協助教師與校方進行多次協商，但今日再度召開記者會，指校方仍欲在協商未終止的情況下，就強行資遣教師。

美化數字？文大碩班放榜 赫見自家教授職員

大學碩士班筆試近日陸續放榜，但有文化大學教職員向本報指出，不僅招生組「鼓勵」教職員工報考自家研究所，今年文大碩班榜單中更驚見校內一級主管、系主任、正教授等名列其中。教師質疑，一級主管與系主任、所長等都已經是博士，還報考任職學校的碩士實在罕見；私校工會則認為，目的就是為了維持好看的註冊率。

教授報考救系所？學界：會念完嗎

文化大學一級主管、系主任、教授等報考自家研究所碩士班，引發高教界議論。學界認為，若一系所真的註冊率不佳，多是請學士班學生留在原校讀碩士班，鮮少由正教授親自出馬，畢竟系所的就學穩定率也很重要，正教授出馬考碩士班，「真的會去讀嗎？」

學生提異議秒被罵 教師通識課狂放抖音假消息？銘傳回應了

近期，銘傳大學學生在Threads上接連爆料，指控校內一名通識課教師吳惠巧，不僅在課堂上頻繁播放大陸社群軟體「抖音」的影片作為教材，更屢次發表未經查證的錯誤政治言論，例如「川普已跟習近平見面」、「美國國務卿被中國趕走」等，讓學生直呼「快瘋掉了」。事件曝光後，引發網路熱議與學者關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。