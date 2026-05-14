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蔡英文雨中造訪東海…是否關注川習會？她強調台灣自身重要性

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
蔡英文在濛濛雨中抵達東海大學，路思義教堂外支持者高喊「總統我愛妳」。記者黃仲裕／攝影
蔡英文在濛濛雨中抵達東海大學，路思義教堂外支持者高喊「總統我愛妳」。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文今天下午受邀到東海大學演講，在濛濛雨中走進東海地標路思義教堂，有支持者獻花，也有人大喊「總統我愛妳」；面對學生提問是否關注川習會發展，她沒有正面回答，反而強調台灣有自身優勢與重要國際地位，才會受到各國關注。

蔡英文今天受東海政治系學會邀請，演講主題為「政治，離我們很遠嗎？」，校方4月27日開放報名，185個名額瞬間爆滿。東海大學政治系表示，由於網路上反應熱烈，校方將場地從茂榜廳換到路思義教堂，容納人數倍增，今日入場學生約有350人。

校方今天中午12時許開放學生入場，不少沒報名成功的學生排隊候補，下午1時許雨勢逐漸變大，排隊的學生撐起雨傘，部分學生雖無法入場，也在雨中等待，想一睹「小英總統」本尊。

蔡英文下午1時35分許登上路思義教堂外的石階梯，在教堂外等候的支持學生忘情大喊「總統好」「總統我愛妳」「小英我愛妳」，也有人打算獻花，蔡沒有接下；行經教堂前媒體區，記者詢問她是否有關注今天上午川習會，蔡英文並未駐足回答，逕自走入教堂。

蔡英文下午3時許演講結束，走出路思義教堂後，仍有支持者守候，拿著蔡英文公仔請求簽名，蔡也欣然應允。該名龔姓支持者表示，很可惜不是東海大學學生，沒有報名資格，但一直支持蔡總統，這次難得有機會見到本尊，特地拿著具有紀念價值的公仔請求簽名。

法律系趙姓學生分享，這場演講打破她對總統的刻板印象，領導者不必很有威嚴或非常優秀，重要的是能帶領團隊一起前進，這也是台灣現在需要的人才。政治系邱姓學生表示，對蔡總統「養了很多小動物」印象深刻，總統也說了很多參與公共事務的心得，對政治系學生來說很有幫助。

東海大學政治系主任張峻豪指出，蔡英文今天把焦點放在與年輕世代的對談，鼓勵年輕人多參與政治事務，對於時事問題較未正面回答，比如有學生提問川習會與兩岸議題，蔡只是強調台灣在世界上有其重要性，才會得到全世界關注與重視，勉勵大家發揮自身韌性。

龔姓支持者不是東海大學學生，特地帶著蔡英文公仔前來，也如願獲得前總統的親筆簽名。記者陳敬丰／攝影
龔姓支持者不是東海大學學生，特地帶著蔡英文公仔前來，也如願獲得前總統的親筆簽名。記者陳敬丰／攝影

前總統蔡英文（中）今天受邀到東海大學演講，演講主題為「政治，離我們很遠嗎？」。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文（中）今天受邀到東海大學演講，演講主題為「政治，離我們很遠嗎？」。記者黃仲裕／攝影

蔡英文 東海大學 川習會

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