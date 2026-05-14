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聖約翰科大爆勞資爭議！高教工會控協商「打假球」 ：未終止就要資遣教師

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會今天協同聖約翰科大教師召開記者會，指校方仍欲在協商未終止的情況下，就強行資遣教師。圖／高教工會提供
高教工會今天協同聖約翰科大教師召開記者會，指校方仍欲在協商未終止的情況下，就強行資遣教師。圖／高教工會提供

聖約翰科大教師去年協同高教工會到教育部陳情，指校方假安置、真解僱，欲違法資遣數名專任教師，當時學校表示，是少子化下部分教師已經無課可上，只是依法將教師進行安置。工會協助教師與校方進行多次協商，但今日再度召開記者會，指校方仍欲在協商未終止的情況下，就強行資遣教師。

高教工會組訓部主任張志綸表示，為了促進團體協商，工會對校方一直保持友善態度且不對外宣傳，仍期望透過團體協商取得共識。上個月雙方進行第四次協商，但校長、副校長都未出席，只派出一名律師和工會協商，最後草草結束會議。

張志綸說，會議草草結束，明顯是受到校方指使「打假球」敷衍協商程序，真正的目的仍是終止協商。隨後，校方於4月14日發函通知學校教師，將重啟114年的「安置作業程序」，無視於過去一年教師持續授課，已無需安置的事實。

張志綸指出，且函文避重就輕，宣稱尚在進行的團體協約協商已協商完畢，但事實上，協商會議中校方沒有回應工會提出的草案修正版本、沒有逐條討論，哪裡來的協商完畢？

高教工會強調，校方在團體協商尚未合法終結、教師安置程序亦未實質完成前，就持續推進資遣程序，恐影響相關教評會決策與程序合法性。且校方在協商未完成的情況下，強制進行教師安置與資遣，並聲稱是延宕已久的安置作業程序，完全無視過去一年教師持續授課的狀況，不存在合法資遣的可能。

高教工會指出，即便如此，校方仍強行將資遣案送進系、院級教評會，並且在系、院級教評會否決資遣案的狀況下，將在明日、5月15日召開校級校評會，強行闖關教師資遣案。

聖約翰教師會會長蔡麗惠表示，應立即停止教師安置及資遣程序；更正虛假的公文內容，如實告知全校教職員生勞動部裁決結果；誠信進行團體協商，不得片面宣稱協商終結或虛偽協商；公開115學年度課程與排課依據，釐清教師開課需求以保障教師授課時數；且教育部應介入，調查輔導安置與資遣程序是否合法完備。

科大 資遣 工會

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