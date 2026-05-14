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美化數字？文大碩班放榜 赫見自家教授職員

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
文大被爆出今年碩士班榜單中，有校內一級主管、系主任、正教授等名列其中，引發討論。本報資料照片
文大被爆出今年碩士班榜單中，有校內一級主管、系主任、正教授等名列其中，引發討論。本報資料照片

大學碩士班筆試近日陸續放榜，但有文化大學教職員向本報指出，不僅招生組「鼓勵」教職員工報考自家研究所，今年文大碩班榜單中更驚見校內一級主管、系主任、正教授等名列其中。教師質疑，一級主管與系主任、所長等都已經是博士，還報考任職學校的碩士實在罕見；私校工會則認為，目的就是為了維持好看的註冊率

仔細比對文大一一五學年碩士班招生榜單，不僅有校內一級主管取得商學院科系備取資格，也有兩名正教授取得商學院科系的正取生資格，甚至還有系主任跨考外語學院科系碩班，並獲正取。教職員工報考人數總計有八人。

文大一名教師指出，校內教職員日前幾乎都有收到招生組通知，指碩士班考試正開放報名中，鼓勵教職員自我投資、回頭報考碩士班；校內高層也曾在主管會議等場合明示、暗示，要求系所主管互相幫忙，就是要讓報部的招生數字不致於太難看。

該名教師談到，正教授都已具備博士學位，鮮少人還會願意報考碩士，評估是系所主管、教授有招生壓力，又不好意思強迫部屬報名只好親自出馬，但榜單讓不少校內教師看了很難受，覺得教授為了衝招生，只好自己去當考生。

私校工會理事長尤榮輝直言，私立大學校院「鼓勵」教職員報考自家研究所，這種怪象早已行之有年，主要目的當然是少子化後為了維持好看的註冊率，好讓博碩士班得以續命。

尤榮輝說，雖現行沒有任何法令禁止這類招生行為，但司馬昭之心路人皆知，這類「學生」根本不是以求學為目的，大都是配合學校搶救系所而報考，不只浪費教育部補助款，也可能排擠其他有心向學的學生。這種高教亂象，教育部應加以規範並嚴懲。

文大表示，學校訂有獎勵教師、職員進修辦法，鼓勵教職員工跨域學習，尊重個人意願無強制要求，也非出於招生考量。

教育部則說，教職員工如符合報考資格者，雖得報考，但須注意利益迴避、不得偏頗。若學校以不合宜方式影響招生或註冊情形，致數據失真，將依法查處，絕不寬貸。

放榜 科系 主管 文化大學 註冊率

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